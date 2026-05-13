Economía, CNMV y BdE aclaran que operar con ventaja daña la confianza del mercado tras el caso Piqué-Elías

Archivo - CNMV, fachada de la Comisión Nacional del Mercado de Valores - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Finanzas para Todos, el plan de educación financiera del que forman parte el Ministerio de Economía, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aclarado que operar con ventaja utilizando información privilegiada supone una quiebra de la confianza de los mercados.

Las tres instituciones han realizado esta aclaración en un comunicado apenas unos días después de que se conociera una multa de la CNMV al exfutbolista Gerard Piqué y al empresario José Elías precisamente por haber utilizado información privilegiada sobre la oferta de Atrys Health para comprar Aspy.

Según una resolución del 22 de abril del organismo supervisor, se trata de infracciones tipificadas como "muy graves", por lo que el deportista ha sido sancionado con 200.000 euros, mientras que el fundador de Audax Renovables ha sido multado con un importe de 100.000 euros.

"La confianza es uno de los pilares fundamentales de los mercados financieros. Por eso, prácticas como el uso de información privilegiada están prohibidas: rompen la igualdad de acceso a la información entre inversores y generan ventajas injustas", han afirmado CNMV, Banco de España y el Ministerio de Economía.

Los organismo han explicado que la información privilegiada es aquella información relevante sobre una empresa o un activo financiero que todavía no es pública y que, de conocerse, podría influir en el precio de las acciones u otros instrumentos financieros. "Utilizar esa información para comprar o vender activos antes de que el resto del mercado tenga acceso a ella está prohibido porque rompe uno de los principios básicos de los mercados financieros: la igualdad de acceso a la información", han detallado.

Así, han puntualizado que en este tipo de prácticas pueden verse implicados asesores, abogados, empleados, familiares o cualquier persona que tenga acceso a información sensible y la utilice para obtener un beneficio económico o la traslade a terceros incumpliendo esa obligación de preservarla.

Frente a esto, CNMV, Banco de España y el Ministerio han recalcado que investigar compañías, estudiar balances o seguir la actualidad económica forma parte de una inversión legítima. "Lo que está prohibido es aprovechar información relevante que todavía no es pública para usarlo en beneficio propio", han rematado.