Economía- La gran banca española prescinde de más de 8.000 empleados y casi 800 oficinas en pleno auge de la IA

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MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

La gran banca española --compuesta por Bankinter, Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Unicaja-- ha prescindido de 8.193 trabajadores y 791 oficinas en el último año en pleno auge de la Inteligencia Artificial (IA), según los datos recopilados por Europa Press a partir de las cuentas trimestrales de cada entidad financiera.

Por firmas, Banco Santander ha reducido el número de trabajadores totales del grupo a 185.243 a cierre de marzo del presente ejercicio, frente a los 196.503 profesionales reflejados en el tercer mes de 2025, lo que implica una reducción de 11.260 efectivos en plantilla.

En consecuencia, la entidad presidida por Ana Botín contaba a cierre del primer trimestre del año con 6.589 oficinas entre todas las áreas geográficas en las que opera, un 15% menos (1.034) que las anotadas en marzo del pasado ejercicio.

Esta reducción del servicio físico coincide con la apuesta de Santander por la IA como motor. El banco cántabro firmó el pasado mes de agosto un acuerdo con OpenAI, la matriz de ChatGPT, para reforzar sus capacidades en esta tecnología y avanzar hacia la conversión en un banco "nativo en IA".

Sobre este convenio, el responsable de Datos e IA de Santander, Ricardo Martín, ya argumentaba entonces que el objetivo de la firma pasa por utilizar la IA generativa y los agentes de IA para optimizar procesos y redefinir "lo que puede ser la banca".

En este sentido, el pasado mes de febrero la presidenta del grupo dotó de cifras a su apuesta. Botín, que puso a la inteligencia artificial en el centro de la nueva hoja de ruta de la entidad financiera hasta 2028, fijó como meta alcanzar los 1.000 millones de euros de retorno en los próximos tres años gracias a la adopción de esta tecnología.

Por indicadores, 300 millones provendrían de la generación de nuevos ingresos y 700 millones, de la reducción de costes. En esta última partida se encuentran los gastos de personal --que se contrajeron en 30 millones de euros en términos interanuales-- y la amortización de activos materiales e inmateriales --que se ubicaron en los 828 millones de euros en marzo de 2026--.

Así, la firma espera lograr los 20.000 millones de beneficio al año en 2028 y un 20% de rentabilidad.

Por detrás, se encuentra Sabadell, que recortó su plantilla en 144 personas en el mismo periodo de tiempo, hasta los 13.450 trabajadores en marzo del presente año. No obstante, el vallesano es uno de los bancos que menos ha reducido el número de oficinas, y establecía en 1.150 el total de dependencias operativas.

Bankinter es la otra entidad financiera que ha disminuido su personal, en su caso en tan solo 26 efectivos, hasta los 6.648 trabajadores a cierre del primer trimestre de 2026. Asimismo, el banco naranja ha contraído el número de oficinas abiertas a 445 dependencias, dos menos que un año atrás.

BBVA ELEVA EN 2.136 TRABAJADORES SU PLANTILLA

Los otros tres bancos restantes registran saldos positivos en cuanto al número de trabajadores respecto a los datos de los meses de enero a marzo del año precedente.

En concreto, BBVA registra el mayor aumento interanual de efectivos en plantilla. La firma presidida por Carlos Torres ha incrementado en 2.136 la cifra de empleados, elevando el indicador hasta los 126.877 en el total del grupo.

No obstante, el banco vasco ha puesto en marcha en el primer trimestre del presente ejercicio un plan de salidas voluntarias que ha afectado a 750 empleados. De ellos, 230 se contabilizan en España, donde BBVA tiene 29.456 trabajadores.

Al respecto, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, descartó en la rueda de prensa con motivo de la presentación de los resultados financieros de la compañía que las bajas estén relacionadas con la adopción de la inteligencia artificial.

"No han tenido nada que ver con la IA, básicamente porque estamos empezando a desplegarla ahora y por lo tanto todavía no ha dado tiempo a ningún impacto", precisó entonces Genç.

Pese a ello, la entidad financiera ha registrado el segundo mayor ajuste de oficinas en un año, suprimiendo 168 dependencias y limitando el número total del Grupo a 5.565.

CAIXABANK, EL ÚNICO BANCO QUE AUMENTA EL NÚMERO DE OFICINAS (436 MÁS)

Por su parte, Caixabank ha elevado en 1.003 profesionales su personal de marzo a marzo, sitúando la cifra global en 47.257.

Al mismo tiempo, y a contra corriente del resto del sector, el banco con sede fiscal en Valencia ha disparado en casi un 10% (436 dependencias más) el número de oficinas disponibles, convirtiéndose en la única entidad financiera que aumenta la variable, que se ubica en 4.547 centros, de ellos 4.241 están en España.

Este incremento de la red de sucursales se enmarca en la estrategia de la entidad de reforzar su presencia territorial y garantizar el acceso a servicios financieros en todo el país, especialmente en zonas con menor densidad de población.

Por último, Unicaja también ha sumado nuevos efectivos respecto a marzo de 2025 y según las cuentas oficiales del primer trimestre del presente ejercicio contabilizaba en el tercer mes del año 7.379 trabajadores, 98 más que doce meses atrás.

Pese a ello, el banco andaluz sigue la tendencia de Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter y ha concluido el mes de marzo de 2026 en 925 oficinas, 20 menos que un año atrás.