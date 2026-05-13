Kevin Warsh, nominado por Trump, alcanza la presidencia de la Reserva Federal

El nuevo presidente de la Reserva Federal de EEUU, Kevin Warsh. - Europa Press/Contacto/Andrew Thomas

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Kevin Warsh ha sido designado oficialmente como presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos con el aval del Senado del país norteamericano, en un momento complejo en el que el nominado por el presidente Trump tendrá que afrontar la presiones inflacionistas provocadas por el conflicto en Oriente Próximo.

La Cámara Alta de EEUU ha confirmado a Warsh en el cargo de 'guardián del dólar' con 54 votos a favor y 45 en contra. El nuevo presidente de la Fed sustituirá en el cargo a Jerome Powell, cuyo mandato acaba este mismo viernes 15 de mayo.

El inquilino de la Casa Blanca no ha ocultado su intención de que la llegada de Warsh a la Fed suponga un cambio en el rumbo de la política monetaria, con una rebaja en los tipos de interés, aunque el nuevo líder del banco central manifestara en su comparecencia en el Senado que se comprometía a que su trabajo fuera "estrictamente independiente".

Kevin Warsh, de 56 años, sustituirá a Stephen Miran, también propuesto por Trump, como miembro de la Junta de Gobernadores del instituto emisor, de la que ya fue gobernador entre los años 2006 y 2011.

En su plan para reformar el banco central, Warsh ha mostrado su intención de priorizar la herramienta de los tipos de interés frente a la variación del balance de la Fed en materia de política monetaria, el cual ha esgrimido que solo tiene consecuencias sobre quienes cuenta con activos financieros, mientras que los cambios en el precio del dinero "afectan a un sector mucho más amplio de la economía".

También ha criticado que los gobernadores hagan declaraciones previas a las reuniones sobre decisiones de tipos, algo que ha calificado como "bastante contraproducente" y que ha extendido al resto de previsiones, como las proyecciones sobre el rumbo de los tipos --denominado 'dot plot'--.

CAMINO COMPLEJO HASTA LA PRESIDENCIA

Su camino hasta el liderazgo de la Fed no ha estado exento de polémicas y complicaciones debido entre otras cuestiones a la batalla emprendida por la Administración Trump contra el saliente presidente Powell, quien ha sido presionado desde el Ejecutivo para bajar los tipos de interés.

Warsh ha arrastrado la condición de candidato de Trump con el foco puesto en que el mandatario norteamericano consiguiera un cambio en la presidencia de la Reserva Federal, incluso llegando a amenazar a Powell con ser relevado de su cargo en múltiples ocasiones.

Además, su nomimación por el Comité Bancario del Senado de Estados Unidos, paso previo a ser confirmado en el cargo de presidente de la Fed, estuvo bloqueada por el senador republicano Thom Tillis, debido a la investigación que el Departamento de Justicia inició contra Powell por sus declaraciones en el Congreso de EEUU sobre los sobrecostes de la sede de la Fed.

El Gobierno finalmente optó por cerrar la causa judicial, posibilitando así a Warsh continuar el proceso para ser investido presidente. Aún así, Powell ya ha adelantó que, una vez acabe su mandato, se mantendrá por el momento en su puesto de gobernador --que no expira hasta 2028-- para defenderse de los ataques de la Casa Blanca.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Fed optó en su última reunión por mantener los tipos de interés en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, evitando modificar el rumbo de su política monetaria ante unos efectos del conflicto en Oriente Próximo todavía inciertos.

La guerra en Oriente Próximo ha empujado los precios hacia arriba --la tasa de inflación de EEUU saltó en abril al 3,8%, en máximos de casi tres años--, por lo que el control de la inflación se convertirá en uno de los retos del próximo 'guardián del dólar'.