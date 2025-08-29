Esta es la edad en la que tu cuenta bancaria joven deja de ser gratuita según la entidad

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El paso de los años viene acompañado de mayores responsabilidades financieras, por eso, una de las dudas más frecuentes entre los jóvenes es cuál es la edad límite para disfrutar de una cuenta bancaria gratuita en España antes de que los bancos comiencen a cobrar las comisiones de mantenimiento de las tarjetas, especialmente cuando los 30 años tocan la puerta y la estabilidad financiera aún no está asentada.

Ahora bien, aunque las entidades tienen ofertas específicas al público joven con costes reducidos o gratuitos, también es frecuente que cuenten con productos, ofertas y bonificaciones pensadas para el resto de clientes, independientemente de su edad.

Por un lado, actualmente y para captar clientes, los bancos están apostando de manera decidida por las cuentas online, que no suelen llevar costes aparejados. Por el otro, también ofrece habitualmente bonificaciones en función de la vinculación que el usuario tenga con la entidad, como es tener domiciliada la nómina o pensión, facturas o contratar una serie de productos. A cambio, el banco puede quitar las comisiones de la cuenta y de la tarjeta.

Explicamos a partir de qué edad se pierden los beneficios de una cuenta joven según los principales bancos españoles y algunas opciones para valorar si es conveniente el cambio de cuenta.

BANCO SANTANDER Y UNICAJA

Los usuarios que tengan entre 18 y 28 años pueden mantener una cuenta gratuita en Banco Santander y Unicaja. En ambas entidades la emisión y el uso de las tarjetas de débito no tienen costes por mantenimiento ni por transferencias online.

En el caso de la tarjeta de crédito joven de Unicaja, esta tiene un coste anual de mantenimiento de 22 euros, mientras que Santander ofrece la suya sin comisiones, pero sujeta a previa aprobación.

Al momento de cumplir 29 años, en Banco Santander el mantenimiento de la cuenta será gratuito si los usuarios domicilian su nómina o ingresos, y además, cuentan con al menos tres recibos domiciliados o seis usos de las tarjetas con la cuenta, según se detalla en su página web.

En caso de no cumplir con estos requisitos, los titulares de Santander pagarán diez euros de comisión al mes por el mantenimiento de la cuenta, siempre que cumpla con uno de estos dos requisitos: tener domiciliada la nómina o contar con productos financieros contratados específicos. Si no se cumple ninguna de estas condiciones, el precio de mantenimiento es de 20 euros al mes, lo que equivale a 240 euros al año.

BBVA

Los jóvenes podrán tener una cuenta gratuita sin pagar comisiones de mantenimiento ni de administración y una tarjeta de débito sin costes, la 'Aqua Máxima', hasta los 35 años.

En esta línea, la entidad distingue entre dos cuentas para jóvenes, una para estudiantes sin condiciones y otra para trabajadores, quienes deben mantener una nómina domiciliada igual o superior a 800 euros para quedar exentos de comisiones.

CAIXABANK Y SABADELL

Los titulares jóvenes de ambas entidades pueden disfrutar de cuentas libres de comisiones hasta los 29 años. En el caso de CaixaBank, los clientes pueden beneficiarse del programa 'Día a Día' para acceder a todos los servicios, incluyendo tarjetas de crédito.

Transcurrida la edad límite, se requieren condiciones como domiciliación de la nómina a la cuenta e ingresos mínimos para evitar las comisiones, además de tener domiciliados tres recibos o realizar tres compras con tarjeta al trimestre.

Asimismo, los menores de 26 años pueden hacer uso de la tarjeta carné joven de CaixaBank, disponible en la modalidad de débito o en la de crédito según la región de España. Por ejemplo, Madrid y Cataluña cuentan con ambas tarjetas.

Por su parte, cuando en Banco Sabadell se sobrepasa la barrera de los 29 años, la entidad exige tres opciones para mantener una cuenta sin comisiones: tener una hipoteca, préstamo, o un crédito, o un renting y además un seguro; tres seguros; o ser titular de un fondo de inversión o un plan de pensiones individual o un plan de previsión asegurado o social individual.

IBERCAJA

La entidad bancaria permite la emisión y mantenimiento de tarjetas de crédito y débito hasta los 30 años, si bien las de crédito están sujetas a la aprobación del banco. Cuando el titular cumpla los 30 años, a lo largo del mes de enero del año siguiente, la cuenta se transforma a corriente estándar.

ING

La entidad bancaria no aplica límite de edad para tener cuentas sin comisiones, y ofrece opciones como la Cuenta NoCuenta, que se gestiona completamente online con tarjeta de débito. Por su parte, la Cuenta Nómina no tiene comisiones para tarjetas de débito ni de crédito si se domicilian ingresos de al menos 700 euros al mes.