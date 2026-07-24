EEUU deniega una licencia bancaria a la 'fintech' Wise

Archivo - FILED - 27 September 2022, Hamburg: Wise's application can be seen on a smartphone. Photo: Jonas Walzberg/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa - Jonas Walzberg/Deutsche Presse-A / Dpa - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos (OCC) ha denegado la solicitud de Wise para obtener una licencia bancaria fiduciaria nacional, según ha comunicado la 'fintech' británica, que presentará una nueva solicitud al respecto bajo el marco de la Ley GENIUS estadounidense.

En cualquier caso, la entidad ha asegurado que la decisión de la OCC no afecta las operaciones habituales de Wise, tanto en EEUU como en otros países.

Por otro lado, la entidad ha destacado que, desde que presentó la solicitud original hace más de un año, su negocio y nivel de cumplimiento normativo han evolucionado significativamente.

"Hemos invertido significativamente en mejorar nuestros procesos y controles a nivel global y en EEUU, incluyendo aquellos para prevenir delitos financieros y otros tipos de riesgos", ha recordado.

Asimismo, Wise considera que, desde la presentación de su solicitud original, la regulación estadounidense sobre pagos también ha cambiado significativamente, incluyendo la promulgación de la Ley GENIUS, junto con la rápida evolución de la política de la Reserva Federal sobre cómo las instituciones financieras pueden acceder directamente a la red federal de pagos.

De este modo, con la creciente visibilidad de los activos digitales, como las stablecoins, junto con las plataformas de pago existentes, Wise ha defendido que su infraestructura está bien posicionada para desempeñar un papel importante en la interoperabilidad dentro de este ecosistema cambiante.

Las acciones de Wise, que desde el año pasado cotizan de manera principal en EEUU, cerraron la sesión de ayer con una caída del 2,19%, pero se desplomaban este viernes más de un 9% en su negociación en la Bolsa de Londres.