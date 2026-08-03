EEUU impone una multa récord de 108 millones a UBS por reincidir en violar la Ley de Secreto Bancario

Archivo - Sede de UBS en Fráncfort - Sebastian Gollnow/dpa - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto una multa récord de 125 millones de dólares (108 millones de euros) a UBS Financial Services (UBSFS) por infringir de manera reincidente la Ley de Secreto Bancario (BSA), la principal norma estadounidense contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Esta es la segunda acción coercitiva de FinCEN contra UBSFS, ya que, en diciembre de 2018, la entidad firmó un Acuerdo de Consentimiento con FinCEN por infracciones de la BSA que supuso una multa de 14,5 millones de dólares (12,6 millones de euros) tras determinar, entre otras cosas, que la firma no supervisó adecuadamente las transferencias en moneda extranjera debido a deficiencias en su sistema de monitoreo automatizado.

A pesar de que UBSFS aseguró a FinCEN que pronto subsanaría los problemas subyacentes, no lo hizo y, posteriormente, no supervisó adecuadamente más de 50.000 transferencias en moneda extranjera con un valor total superior a los 10.000 millones de dólares (8.670 millones de euros), sin revelar tales deficiencias a FinCEN, que solo tuvo conocimiento de ellas a través de una investigación posterior iniciada tras una auditoría regulatoria.

Además, las autoridades estadounidenses afirman que UBSFS también incumplió su obligación de realizar la debida diligencia con el cliente (CDD, por sus siglas en inglés), en particular en relación con la prestación de servicios a clientes de alto riesgo con vínculos con Rusia y Latinoamérica.

"La investigación de FinCEN identificó casos en los que UBSFS no consideró ni mitigó adecuadamente los riesgos de lavado de dinero y otras finanzas ilícitas asociados con el origen de la riqueza de estos clientes, así como informes negativos que señalaban supuestos vínculos de dichos clientes con la corrupción, el fraude y el lavado de dinero", exponen.

Como parte de su acuerdo con FinCEN, UBSFS admite haber violado deliberadamente la Ley de Secreto Bancario (BSA), incluyendo la omisión de implementar y mantener un programa contra el lavado de dinero (AML) y de presentar informes de actividades sospechosas.

"La histórica acción de hoy contra UBSFS debe enviar un mensaje claro: las entidades financieras reincidentes se enfrentarán a graves consecuencias", declaró la directora de FinCEN, Andrea Gacki.

La Orden de Consentimiento publicada este lunes exige que UBSFS colabore con un tercero para realizar una revisión retrospectiva que permita identificar e informar a FinCEN sobre las transacciones sospechosas que no se detectaron debido a las deficiencias mencionadas, y que se someta a una revisión independiente de su programa AML.

Asimismo, como muestra del compromiso de FinCEN con la subsanación efectiva por parte de las entidades financieras de las deficiencias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y las consiguientes inversiones para mejorar sus programas en esta materia, una vez finalizada satisfactoriamente la revisión del programa de lucha contra el blanqueo de UBSFS y la implementación de las recomendaciones de terceros, FinCEN eximirá a UBSFS del pago de hasta 15 millones de dólares (13 millones de euros) en concepto de los gastos incurridos en relación con esta iniciativa.