El encarecimiento de la vivienda "amenaza" el ritmo de contratación hipotecaria en 2026, según iAhorro

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La previsión de que los precios de la vivienda sigan al alza durante 2026 "amenaza" el ritmo de contratación de nuevas hipotecas, según las estimaciones que maneja el comparador iAhorro.

La compañía resalta que 2025 ha sido un año de "inflexión" para el mercado hipotecario español, tras varios años marcados por subidas "abruptas" de los tipos de interés, la elevada inflación y una "fuerte incertidumbre" económica.

Sin embargo durante el ejercicio que está a punto de finalizar, el mercado hipotecario ha entrado una etapa de "mayor estabilidad" que ha permitido "compensar en cierto modo" lo subida del precio de la vivienda que se está registrando.

"A lo largo de 2025, el mercado hipotecario ha funcionado con mayor orden y previsibilidad, mientras que el mercado inmobiliario ha seguido tensionándose por un problema estructural que continúa sin resolverse: la falta de vivienda disponible frente a una demanda que no deja de crecer y, por tanto, unos precios en máximos históricos", señala el comparador a través de una nota de prensa.

Para 2026 y los próximos años, la firma prevé que la economía de la eurozona siga avanzando, aunque a ritmos contenidos, siguiendo también las estimaciones del Banco Central Europeo (BCE), encargado de dirigir la política monetaria dentro de la zona euro.

Así, iAhorro no prevé "grandes cambios" en los tipos oficiales: "El BCE parece cómodo con el escenario actual y no tiene incentivos para alterar de forma significativa el rumbo de su política monetaria por el momento. Si baja o sube tipos será algo provocado por un cambio sustancial en la inflación o en otros parámetros económicos".

En cuanto al Euríbor, índice que está relacionado con los tipos de interés del BCE y que se utiliza como referencia en la mayoría de hipotecas variables en España, el comparador cree que seguirá evolucionando de forma contenida, "siempre que no se produzcan alteraciones externas relevantes". Así, esto se traducirá en cuotas hipotecarias "más previsibles" para los hogares y en un entorno más favorable para la planificación financiera.

iAhorro señala que esta menor volatilidad del Euríbor es una "buena noticia" para las familias porque reduce la incertidumbre. Sin embargo, avisa de que puede no ser así para los hipotecados a tipo variable; los que hayan tenido que realizar una revisión semestral de su cuota en los últimos meses ya han experimentado algunas subidas como consecuencia de las alzas que el Euríbor registra desde agosto.

Así, para el próximo año, iAhorro ya espera que la mejora y estabilización de las condiciones hipotecarias, aunque seguirá siendo positiva, tendrá un efecto "limitado" sobre el acceso real a la vivienda, puesto que el "verdadero cuello de botella" del mercado "no está en la financiación, sino en la vivienda disponible y en su precio", explica la directora de Comunicación y portavoz del comparador, Laura Martínez.

"Nos encontramos con compradores que consiguen buenas condiciones hipotecarias, pero que no encuentran viviendas a precios razonables o que se ven obligados a asumir importes cada vez más elevados para poder cerrar la operación", agrega.

En este sentido, cree que la mejora del mercado hipotecario tiene que ir de la mano de "avances estructurales" en la oferta de vivienda. "La financiación ha dejado de ser el principal obstáculo, pero el encarecimiento de los inmuebles y la falta de vivienda disponible siguen siendo el gran reto. Si no se actúa sobre este desequilibrio, 2026 volverá a ser un año especialmente complicado sobre todo para los ciudadanos que quieran acceder a su primera vivienda", sostiene la experta.

GANA TERRENO LA HIPOTECA FIJA

Por otro lado, y siguiendo sus propios datos, iAhorro destaca la "vuelta con fuerza" de la hipoteca fija, que ha consolidado su liderazgo en la plataforma del comparador, por encima de la mixta y de la variable.

Según sus datos, durante los últimos doce meses, un 57,75% de los usuarios ha elegido para su hipoteca el tipo de interés fijo de media, por delante de un 41,05% que eligió el mixto y solo el 1,20% que se decantó por el variable.

Sin embargo, este predominio de la hipoteca fija ha ido ganando peso de forma progresiva; mientras que en enero apenas el 26,73% de los usuarios del comparador optaba por esta modalidad, a partir de la primavera su contratación se aceleró de manera notable, superando el 50% desde abril y situándose por encima del 60% durante buena parte del segundo semestre.

El punto álgido se ha alcanzado en noviembre (último mes del que iAhorro ha publicado cifras), cuando casi nueve de cada diez hipotecas firmadas por los usuarios de este comparador han sido a tipo fijo.

Por el contrario, la hipoteca mixta, que arrancó el año como la opción mayoritaria (con más del 70% de las contrataciones en enero), ha ido perdiendo protagonismo de forma gradual conforme avanzaban los meses. Aunque ha seguido siendo una alternativa relevante, especialmente en la primera mitad del año, su peso se ha ido reduciendo a medida que las ofertas a tipo fijo han mejorado y el Euríbor ha dejado de mostrar una tendencia "claramente bajista".

En cuanto a la hipoteca variable, su contratación ha sido "residual" y en ningún mes ha superado el 3% de las contrataciones. "Por ejemplo, en octubre no se registró ni una firma a tipo variable", resalta iAhorro.

"Después de la volatilidad vivida, la tranquilidad se ha convertido en un factor decisivo", explica Martínez, que agrega que "el tipo fijo ofrece seguridad a largo plazo y eso pesa mucho en la decisión de compra", además de que "las entidades financieras han estado ofreciendo durante todo el año ofertas muy competitivas en hipoteca fija, y esto también ha sido un motivo de su auge".