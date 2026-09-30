España pide 'in extremis' la séptima y última solicitud de pago de 25.861 millones del Plan de Recuperación

Archivo - Monedas de euro sobre una bandera europea. - picture alliance / Uli Deck/dpa - Archivo

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha dado este miércoles el último paso en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) al presentar ante la Comisión Europea la séptima y última solicitud de pago, que asciende a 25.861 millones de euros, unas pocas horas antes de que expirase el plazo para hacerlo.

Según ha explicado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en una nota de prensa, esta cantidad es la más alta pedida de entre todos los Estados miembros de la Unión Europea, tanto por el volumen requerido, como por el número de hitos y objetivos cumplidos. La solicitud está referida a 148 metas que suponen el 30% del total programadas por España a lo largo del programa.

En esta séptima ocasión, 130 metas se corresponden con transferencias no reembolsables de 21.463 millones de euros brutos y 18.711 millones de euros netos si se descuenta la prefinanciación recibida a inicios del Plan.

Después, los otros 18 elementos están referidos a préstamos por 4.398 millones de euros brutos y 4.166 millones de euros netos. Bruselas tiene hasta el 31 de diciembre para efectuar el desembolso.

"Con esta solicitud, los fondos asignados en el PRTR alcanzarían los 101.300 millones [de euros]. Con la culminación del Plan, España ha experimentado una transformación sin precedentes y se consolida como uno de los Estados miembros que ha maximizado el aprovechamiento de los fondos Next Generation EU", ha afirmado el Ministerio.

En este sentido, el departamento de Carlos Cuerpo ha indicado que el lanzamiento del PRTR ha permitido acometer "reformas de calado" y realizar "grandes inversiones", como la construcción y rehabilitación de viviendas; lanzar el fondo 'España Crece'; conceder ayudas para reforzar el tejido productivo; o respaldar iniciativas industriales, de transición energética y movilidad sostenible.

Está previsto que el vicepresidente Cuerpo comparezca este jueves, 1 de octubre, en la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de los Diputados para informar sobre los progresos y avances del Plan de Recuperación.