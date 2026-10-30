El Euríbor se asienta por encima del 3,2%, por lo que seguirá subiendo la cuota hipotecaria

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Euríbor ha frenado su avance en términos mensuales, al cerrar octubre con una media diaria del 3,239%, aunque la comparativa interanual seguirá siendo negativa para los hipotecados, que verán de nuevo como aumenta su cuota, a falta de confirmación de dato por parte de Banco de España.

En comparación con septiembre, el dato de octubre se ha reducido en menos de un punto básico, pasando del 3,247% al 3,239%. En cambio la comparativa interanual sigue siendo muy negativa, ya que frente a octubre de 2025 el dato ha subido en 1,05 puntos porcentuales.

Este dato implica que una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más Euríbor y deba revisar su tipo de interés con el Euríbor de septiembre registrará un incremento en su cuota de 89,26 euros al mes. Esto equivale a 1.071,12 euros al año.

Este cálculo, realizado por Europa Press, implica el máximo nivel de subida de la cuota para una persona que haya contratado una hipoteca con ese nivel financiado, ya que al tratarse de una revisión al principio del préstamo (es decir, le quedan 30 años por amortizar), el cambio en el tipo de interés tiene mucho más impacto al haber mucho principal por amortizar.

"La decisión del BCE de mantener los tipos en octubre no elimina la incertidumbre sobre los próximos meses. Es más, la probabilidad de que haya una subida en diciembre es bastante alta si la inflación no se modera y esto repercutirá negativamente sobre el euríbor", ha afirmado la portavoz de iAhorro, Laura Martínez.

De su lado, los analistas de Ebury consideran que el Euríbor a 12 meses podría estar acercándose a su techo, en caso de que la perspectiva sea de que el Banco Central Europeo (BCE) opte por una pausa prolongada en su política monetaria tras la reunión de diciembre.

"Que el euríbor cierre octubre ligeramente por debajo de septiembre no debería interpretarse como el comienzo de una tendencia bajista. Las últimas cotizaciones muestran que el indicador sigue encontrando resistencia para alejarse del entorno del 3,3% y, con las expectativas actuales de tipos, parece más probable que permanezca en esa franja durante las próximas semanas", ha opinado el experto en Finanzas de Roams, Pablo Vega.

En esta misma se han expresado los expertos de Kelisto, que avanzan que el tipo de interés de referencia del mercado interbancario se mantendrá por encima del 3% a corto plazo.