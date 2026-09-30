El Euríbor avanza a máximos desde julio de 2024, hasta el 3,247%, por lo que las hipotecas seguirán subiendo

Archivo - La hipoteca fija supone el 63,95% de las nuevas firmas y gana casi 15 puntos desde 202, según Pisos.Com. - PISOS.COM - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Euríbor, la tasa de referencia del mercado interbancario al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas a tipo variable de España, ha cerrado el mes de septiembre en el 3,247%, su nivel más alto desde julio de 2024, cuando el índice se posicionó en el 3,526%, de acuerdo a los datos preliminares recogidos por Europa Press y a falta de confirmación por Banco de España.

En concreto, en comparación con agosto, la tasa ha subido en 14,7 puntos básicos. Frente al noveno mes de 2025, el Euríbor se ha elevado en 106 puntos básicos, frente al 2,187% que llegó a registrar entonces.

Este dato implica que una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más Euríbor y deba revisar su tipo de interés con el Euríbor de septiembre registrará un incremento en su cuota de 97,88 euros al mes. Esto equivale a 1.174,56 euros al año.

Este cálculo, realizado por Europa Press, implica el máximo nivel de subida de la cuota para una persona que haya contratado una hipoteca con ese nivel financiado, ya que al tratarse de una revisión al principio del préstamo (es decir, le quedan 30 años por amortizar), el cambio en el tipo de interés tiene mucho más impacto al haber mucho principal por amortizar.

Para los que deseen hipotecarse, la recta final del año verá un escenario de contención, según los expertos de iAhorro. Según han explicado, entre abril y junio, con el conflicto en Oriente Próximo presionando la energía y las expectativas de inflación, buena parte de la banca se adelantó a un entorno de tipos más altos y fue revisado al alza sus ofertas en varias rondas sucesivas.

"Septiembre, en cambio, ha sido un mes de contención. De momento, la mayoría de las entidades ha optado por mantener sus precios", han afirmado.

"Lo más llamativo es que el Euríbor corre claramente muy por delante del tipo oficial del BCE. Con la facilidad de depósito en el 2,50% y el Euríbor a doce meses alrededor del 3,3%, el mercado está incorporando ya un endurecimiento monetario considerable durante los próximos doce meses", ha afirmado el experto en finanzas de Roams, Pablo Vega.

Para el comparador Kelisto, esta situación implica que el escenario de tipos de interés "ha vuelto a cambiar" de forma significativa. "No se trata únicamente de una reacción puntual a la última decisión del BCE, sino que el nuevo escenario incorpora un incremento de las expectativas sobre cuánto subirán y cuánto tiempo tendrán que mantenerse elevados los tipos de interés para controlar la inflación", han detallado.