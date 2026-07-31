El Euríbor cierra julio en el 2,855%, su nivel más alto desde septiembre de 2024, y avanza alzas hipotecarias

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Euríbor, la tasa de referencia del mercado interbancario al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas a tipo variable de España, ha cerrado el mes de julio en el 2,855%, su nivel más alto desde septiembre de 2024, cuando el índice se posicionó en el 2,94%, de acuerdo a los datos preliminares recogidos por Europa Press y a falta de confirmación por Banco de España.

En concreto, en comparación con junio, la tasa ha subido en 6 puntos básicos. Frente al séptimo mes de 2025, el Euríbor se ha encarecido en 77 puntos básicos, frente al 2,079% que llegó a registrar entonces.

Este dato implica que una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más Euríbor y deba revisar su tipo de interés con el Euríbor de julio registrará un incremento en su cuota de 64,78 euros al mes. Esto equivale a 777,36 euros al año.

Este cálculo, realizado por Europa Press, implica el máximo nivel de ascenso para una persona que haya contratado una hipoteca con ese nivel financiado, ya que al tratarse de una revisión al principio del préstamo (es decir, le quedan 30 años por amortizar), el cambio en el tipo de interés tiene mucho más impacto al haber mucho principal por amortizar.

"El dato provisional del euríbor de julio de 2026 no es muy halagüeño. Desde principios de mes, el indicador al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas variables en España ha seguido una senda alcista. Detrás de este nuevo acelerón al alza está la constatación de que el conflicto entre Estados Unidos e Irán ya no está generando un impacto meramente temporal sobre los precios, sino que empieza a tener efectos más estructurales", ha explicado el portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.es, Pedro Ruiz.

"Tras la relajación del mes de junio, las previsiones se acercan a la cifra del 3%. Es decir, la media en su conjunto transmite estabilidad, pero la evolución diaria refleja una tendencia alcista. El euríbor comienza a anticipar un otoño en el que el Banco Central Europeo (BCE) podría endurecer el precio del dinero", ha señalado la portavoz de Iahorro, Laura Martínez.

En este sentido, el experto financiero de Roams, Pablo Vega, ha reivindicado que "aunque el mandato prioritario de la institución sea el control de los precios, someter a los hogares e hipotecados a un ciclo de tipos más duradero y exigente en pleno estancamiento económico es una jugada de altísimo riesgo".

No obstante, la especialista de Iahorro ha asegurado que la subida mensual es "muy moderada" y no altera el escenario de estabilidad en el que está instalado desde hace varias semanas: "Estamos mucho más cerca de un mercado previsible que de los fuertes movimientos que vimos hace dos o tres años".

En está misma línea, el consejero delegado (CEO) y presidente de Rastreator, Víctor López, ha argumentado que el comportamiento del índice refleja que el mercado sigue ajustando sus expectativas sobre la política monetaria del BCE y contempla que los tipos de interés puedan mantenerse en niveles elevados durante más tiempo del que se esperaba hace unos meses.

"Tras mantener los tipos sin cambios en su reunión de julio, el BCE ha reiterado que las próximas decisiones dependerán de la evolución de la inflación y de los datos económicos. Por este motivo, la reunión de septiembre será clave para conocer si la institución mantiene su actual estrategia o considera necesario volver a modificar los tipos de interés", ha detallado López.

De cara al cierre del presente ejercicio, desde Kelisto calculan que el euríbor podría terminar 2026 en una horquilla de entre el 2,5% y el 2,7% si se produce una desescalada y los precios energéticos se moderan. Sin embargo, el portavoz de Finanzas Personales del comparador online ha matizado que si la inflación continúa repuntando y el BCE ejecuta nuevas subidas de tipos, no puede descartarse que el indicador cierre el año más cerca del 3%.