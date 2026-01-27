El euro cotiza en máximos desde 2021 frente al dólar

Archivo - 21 February 2022, Hessen, Frankfurt_Main: A performer dressed as a "Eurolino" in the form of a one-euro coin on legs crosses a street in front of the temporary headquarters of the German Federal Bank (Deutsche Bundesbank) in Frankfurt during fil - Frank Rumpenhorst/dpa - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cotización del euro frente al dólar se consolidaba este martes por encima de los 1,19 dólares, alcanzando su mejor cruce frente al 'billete verde' desde junio de 2021, en la víspera de conocer la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.

La moneda común europea se revalorizaba este martes un 0,43% respecto del cierre anterior para cambiarse por 1,1939 dólares, su precio más alto frente a la moneda estadounidense desde junio de 2021.

En este sentido, los analistas de ING consideran que, si bien el titubeante dato del Ifo que se conoció ayer "representa una oportunidad perdida para que Europa suponga un factor de atracción para el capital que se aleja de EEUU", el cruce euro/dólar se prepara para superar los máximos del rango en 1,1910/20, aunque advierten de que "parece que hay muchos inversores que buscan una ruptura al alza".

En lo que va de año, el euro acumula una subida de casi el 2% frente al 'dólar' reflejando la tendencia conocida como 'Sell America' ('Vender EEUU') ante las erráticas políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, que empujan a los inversores hacia activos refugio, como los metales preciosos.

En este sentido, después de superar este lunes por primera vez el umbral de los 5.000 dólares por onza y de llegar a marcar un precio récord de 5.111 dólares, la cotización del oro se mantiene este martes por debajo de la cota de los 5.100 dólares.