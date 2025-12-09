El favorito de Trump para suceder a Powell en la Fed ve "margen de sobra" para seguir recortando los tipos

Archivo - Edificio de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en Washington. - RESERVA FEDERAL DE ESTADOS UNIDOS - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca y candidato con más posibilidades de suceder a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Hassett, ha asegurado este martes que ve "margen de sobra" para seguir bajando los tipos de interés.

"Si los datos sugieren que podríamos recortar, entonces, como sucede ahora, creo que hay margen de sobra para hacerlo", ha afirmado durante un evento celebrado por 'The Wall Street Journal', durante el cual ha precisado que ve factibles rebajas de más de 25 puntos básicos.

Además, Hassett ha hecho énfasis en que el responsable del instituto emisor debe solo prestar atención a los datos económicos y "evitar ser partidista".

Las declaraciones de Hassett se enmarcan dentro del proceso de selección del nuevo líder de la Fed, que será anunciado a principios del año que viene por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario republicano ha abogado insistentemente por bajar los tipos de interés a toda costa para reducir los costes de financiación del Gobierno federal y dinamizar la actividad del sector privado.

Los cinco finalistas para relevar a Powell una vez expire su mandato en mayo son los actuales miembros de la Junta de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman; el exgobernador de la Fed Kevin Warsh; el ejecutivo de BlackRock Rick Rieder y el propio Hassett.