La Fed concluye que debió detectar vulnerabilidades en Silicon Valley Bank al menos un año antes de su quiebra

Archivo - Silicon Valley Bank (SVB) - Ringo Chiu/Sopa Images Via Zuma / Dpa - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Michelle Bowman, ha indicado que tras solicitar un revisión independiente sobre la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB), el informe ha concluido que el personal de la Fed "conocía o debería haber conocido" vulnerabilidades de la entidad ya en marzo de 2022, un año antes de que fuera intervenido por el Gobierno estadounidense.

"A pesar de lo que sabía o debería haber sabido, el personal de supervisión no tomó medidas rápidas y decisivas para alentar o exigir a SVB que redujera su riesgo de tipo de interés o la concentración de vulnerabilidades", ha indicado Bowman al hilo de los resultados obtenidos.

Silicon valley Bank, entidad especializada en préstamos a 'startups' tecnológicas, anunció en marzo de 2023 una ampliación de capital por valor de 1.750 millones de dólares (1.525 millones de euros) para hacer frente a las pérdidas estimadas de 1.800 millones de dólares, lo que hizo saltar todas las alarmas y acabó provocando una retirada masiva de capital.

La entidad contaba a fin de 2022 con 209.000 millones de dólares (unos 182.000 millones de euros) en activos y 175.400 millones de dólares (unos 153.000 millones de euros) en depósitos y su quiebra puso en alerta a todo el sistema bancario global, arrastrando también al estadounidense Signature Bank.

Entre otras cuestiones, la revisión independiente ha determinado que un "factor significativo" que contribuyó a la inacción de los supervisores fue una "arraigada cultura de aversión al riesgo", de tal manera que "el personal creía que era personalmente más seguro no actuar a menos que estuvieran seguros de que la acción era la correcta".

El estudio encargado por la Fed quita responsabilidad a las redes sociales, a pesar de que análisis posteriores a la quiebra achacaron la propagación de información por esta vía como una de las chispas que provocó la caída de SVB. "Entre otras cosas, descubrieron que el 96% de las conversaciones en redes sociales sobre la corrida bancaria aparecieron cuando la quiebra de SVB ya era inevitable", ha indicado Bowman.

"Este informe refleja nuestro compromiso de brindar al pueblo estadounidense lo que se merece. Los profesionales dedicados a la supervisión diaria también merecen las herramientas, la autoridad y el apoyo necesarios para el éxito. Tenemos la responsabilidad ante el pueblo estadounidense de garantizar que las lecciones aprendidas del fracaso de SVB conduzcan a mejoras significativas y duraderas en la forma en que protegemos nuestro sistema financiero", ha concluido la vicepresidenta de Supervisión de la Fed.