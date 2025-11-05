La 'fintech' Devengo cierra una ronda de dos millones con el respaldo de Bankinter, Sabadell y Demium

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Devengo, 'fintech' española especializada en infraestructura de pagos cuenta a cuenta (A2A, en la jerga), ha cerrado este miércoles una ronda de financiación 'pre-serie A' por valor de dos millones de euros al combinar deuda y capital de la mano del respaldo de Bankinter, Banco Sabadell y Demium.

La compañía ha reivindicado en un comunicado que esta operación le consolida como la firma pionera en ofrecer una infraestructura multi-sector para pagos instantáneos y refuerza su posicionamiento para financiar la expansión europea en la zona única de pago en euros (SEPA).

Junto a las citadas entidades bancarias y Demium, que han ejercido como inversores principales, la operación ha contado con el apoyo continuado de socios existentes como TheVentureCity, además de Wayra --vehículo inversor de Telefónica-- y varios particulares ('business angels', en la jerga).

Desde la firma han enmarcado que esta combinación de 'venture capital', banca tradicional y vehículos de inversión impulsados por empresas supone un "respaldo significativo" a la propuesta de valor de Devengo en el competitivo mercado de pagos europeo.

En palabras del consejero delegado y co-fundador de Devengo, Fernando Cabello-Astolfi, "la entrada de bancos en el capital es una señal clara de la fortaleza de la propuesta de nuestra propuesta de valor y refuerza la solidez de nuestra estructura de capital".

De su lado, el socio general en TheVentureCity, Andrés Dancausa, ha comentado sobre su apuesta de inversión que "Devengo tiene todo para liderar los pagos instantáneos de cuenta a cuenta en la zona SEPA y convertirse en un actor clave en la modernización de la infraestructura de pagos europea".

"Su enfoque API-first, su entendimiento de las necesidades de las empresas modernas y su capacidad de ejecución los posiciona como un socio natural para construir el futuro de los pagos instantáneos", ha añadido.