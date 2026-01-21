La firma de corretaje Charles Schwab ganó 7.190 millones de euros en 2025, un 53,7% más

Archivo - Oficinas de Charles Schwab. - CHARLES SCHAWB - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'broker' estadounidense Charles Schwab obtuvo un beneficio neto atribuido de 8.417 millones de dólares (7.190 millones de euros) en 2025, equivalente a una subida del 53,7% respecto de lo contabilizado doce meses atrás.

La facturación repuntó un 22%, hasta los 23.921 millones de dólares (20.435 millones de euros), gracias a la mejora del 28,5% en los intereses netos, que ascendieron a 11.750 millones de dólares (10.038 millones de euros). Después, las comisiones de gestión se elevaron un 13,8%, hasta los 6.506 millones de dólares (5.558 millones de euros).

Las rentas por 'trading' brindaron 3.921 millones de dólares (3.350 millones de euros) y las comisiones de depósitos 977 millones de dólares (834,6 millones de euros), esto es un 20,1% y un 34% más, respectivamente. A estas cantidades habría que añadir 767 millones de dólares (655,2 millones de euros) por otros ingresos.

Los gastos de la financiera, entre los que se encuentran los costes de indemnización y beneficios de los empleados, los servicios profesionales o los alquileres, pero no los derivados de intereses, sumaron 12.462 millones de dólares (10.646 millones de euros), un 4,6% más.

Las ganancias del cuarto trimestre alcanzaron los 2.367 millones de dólares (2.022 millones de euros), un 37,9% más, al tiempo que la cifra de negocio avanzó un 18,9%, hasta los 6.336 millones de dólares (5.413 millones de euros).

"Charles Schwab logró crecer en todos los frentes en 2025. El total de cuentas de clientes creció un 6% interanual, hasta los 46,5 millones", ha afirmado el presidente y consejero delegado, Rick Wurster.

"Los clientes nuevos y existentes nos confiaron 519.000 millones de dólares [443.359 millones de euros] en nuevos activos netos básicos, lo que supone una tasa de crecimiento orgánico del 5,1%. Así, el total de activos de los clientes escaló a una cifra récord de 11,9 billones de dólares [10,17 billones de euros]", ha añadido.