Fitch mejora los 'ratings' de Santander, BBVA, Sabadell, Caixabank y Kutxabank por una revisión metodológica

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MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La agencia Fitch ha mejorado este martes varios de los 'ratings' de los bancos españoles Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Unicaja, Ibercaja, Abanca y Kutxabank con motivo de la revisión realizada el pasado 8 de mayo de la metodología de cálculo de las calificaciones de entidades financieras.

Según se desprende de sendas comunicaciones con la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, también, del informe de Fitch, Santander ha visto elevado su 'rating' de emisión a largo plazo (IDR) a 'A+' desde 'A' con perspectiva 'estable'.

Los IDR de sus filiales Totta (Portugal), Santander Consumer Finance (España), Santander Consumer Bank AG (Alemania) y Santander Consumer Bank AS (Noruega) también se han revisado a 'A+' desde 'A'.

En cuanto a BBVA y Kutxabank, Fitch ha modificado el IDR a largo plazo a 'A' desde 'A-' con perspectiva 'estable', al tiempo que el 'rating' de los depósitos a largo plazo se ha incrementado a 'A+' desde 'A'.

Igualmente, Sabadell tiene ahora una calificación de 'A-' desde 'BBB+' con perspectiva 'estable' para el IDR a largo plazo y de 'A' desde 'A-' para los depósitos, mientras que los de depósitos a largo y corto plazo de Ibercaja, Abanca y Unicaja están ahora en 'A-' y 'F2', respectivamente.

Después, la casa de análisis ha asignado a la IDR a largo plazo de Caixabank y su filial portuguesa Banco BPI una nota de 'A' desde 'A-' con perspectiva 'positiva', de manera idéntica al movimiento para los depósitos a largo de ambas entidades, que han aumentado su solvencia a 'A+' desde 'A'.