Flames (BME): "Nuestro principal objetivo es situar de nuevo a la Bolsa en el epicentro de la economía"

Archivo - El consejero delegado de BME Juan Flames. - SIX - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Bolsas y Mercados Españoles (BME, filial de la suiza Six), Juan Flames, ha asegurado que la principal meta del operador bursátil es "situar de nuevo a la Bolsa en el epicentro de la economía".

"Nuestro principal objetivo es situar de nuevo a la Bolsa en el epicentro de la economía, facilitar la incorporación de las empresas al mercado y atraer el interés de los inversores, especialmente entre los minoristas", aseguró durante su discurso de inauguración en la V Conferencia Post-contratación BME, celebrada este jueves.

Para conseguirlo, Flames ha destacado los principales proyectos que BME está llevando a cabo. Entre ellos, sobresale BME Easy Access, un nuevo sistema de admisión flexible en colaboración con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la modernización del servicio de colocación y la integración de las plataformas de contratación en una nueva tecnología.

A estos proyectos se suman medidas como la creación de tarifas especiales para inversores minoristas, la integración de las cámaras de compensación en una sola (T+1), cuya sede se localizará en Madrid, y la integración de índices en la plataforma de Six y soluciones globales como el servicio SICAM contra el abuso de mercado.

Por otra parte, el directivo ha defendido el ámbito de la post-contratación por ser "absolutamente crítico" para el correcto funcionamiento del mercado de capitales pese a ser el menos conocido.

"Se encuentra en pleno y constante proceso de transformación, con una regulación cada día más exigente, una competencia creciente entre los distintos operadores y un cambio tecnológico que sucede al siguiente", apuntó.