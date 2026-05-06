El Tribunal de Cuentas de la UE cuestiona la información de España sobre beneficiarios de fondos europeos

Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha identificado "deficiencias" en la información que publica España sobre los mayores beneficiarios de los fondos europeos de recuperación, al tiempo que advierte de que las autoridades españolas comunican cantidades "asignadas" en lugar de importes "recibidos", como exige la normativa comunitaria.

Así consta en un informe publicado este miércoles sobre la transparencia y trazabilidad del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el fondo creado tras la pandemia y dotado con 577.000 millones de euros, en el que los auditores europeos alertan además de "lagunas" en el sistema de información sobre estas ayudas a nivel comunitario.

En concreto, el organismo fiscalizador señala que España publica en la lista de los cien mayores perceptores finales "las cantidades asignadas" a cada beneficiario "en lugar de las cantidades recibidas", pese a que el reglamento del fondo establece que deben comunicarse los importes efectivamente percibidos.

Además, apunta que España "solo publica los beneficiarios de las medidas con hitos y objetivos incluidos en las solicitudes de pago enviadas a la Comisión" y que únicamente informa de "las cantidades asignadas por componente del plan y no por medida".

El Tribunal añade, no obstante, que las autoridades españolas trabajan en una actualización de esta información para ampliar la cobertura al conjunto del plan de recuperación.

El informe también sitúa a España entre los países cuyos sistemas no recopilan de forma sistemática toda la información sobre el uso de los fondos europeos y señala que parte de los datos sobre costes reales solo están disponibles "previa solicitud".

Según los auditores europeos, esta situación puede traducirse en retrasos de varios meses en el acceso a determinados datos y dificulta disponer de una visión completa sobre el destino final de las ayudas.

El análisis examina un total de diez Estados miembro --Alemania, Austria, Bulgaria, España, Estonia, Francia, Letonia, Malta, Países Bajos y Rumanía-- y concluye que, aunque los fondos son rastreables "hasta cierto punto", la información pública sigue siendo "incompleta".

En términos generales, el Tribunal concluye que el fondo europeo de recuperación "adolece de lagunas en la trazabilidad y la transparencia del gasto" y considera "insuficiente" la información pública sobre perceptores, costes reales y resultados alcanzados.

"No disponemos de una visión completa de cómo se utilizan los fondos del MRR. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se utilizan los fondos públicos, quién los recibe y cuánto se gasta realmente", ha afirmado el tribunal.

BRUSELAS DEFIENDE EL SISTEMA DEL FONDO

En respuesta al informe, la Comisión Europea ha defendido el modelo de funcionamiento del fondo de recuperación y ha subrayado que el MRR opera bajo un sistema de desembolsos vinculado al cumplimiento de hitos y objetivos, y no al reembolso de costes concretos como ocurre en otros instrumentos presupuestarios de la UE.

Bruselas ha recalcado además que el reglamento del MRR "excluye explícitamente los controles basados en costes" y establece que los pagos "no deben estar sujetos a controles sobre los costes realmente incurridos por el beneficiario".

Así, el Ejecutivo comunitario sostiene que el sistema garantiza la rendición de cuentas a través de "medidas sólidas de transparencia", entre ellas la publicación de evaluaciones de los planes nacionales, solicitudes de pago e informes de progreso, así como orientaciones dirigidas a los Estados miembro sobre sus obligaciones de información.

La Comisión también rechaza las recomendaciones planteadas por el Tribunal de Cuentas y argumenta que carece de "base jurídica" para exigir a los Estados miembro datos detallados sobre costes reales de las medidas financiadas con cargo al fondo.