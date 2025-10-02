El fondo ibérico de Magallanes avanza con fuerza en septiembre y renta el doble que el europeo en 2025

Archivo - Varios paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, a 4 de enero de 2023, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fondo ibérico de Magallanes Value Investors se ha anotado una subida en septiembre de su rendimiento del 2,6% y ya acumula un 34,6% de rentabilidad en lo que va de 2025, según las fichas de los fondos de inversión y del plan de pensiones de la entidad correspondientes a ese mes.

De su lado, el fondo europeo ha registrado una rentabilidad positiva del 0,28% en septiembre, en tanto que mantiene un rendimiento positivo del 17,23% en lo que va de año, la mitad que el conseguido por su par ibérico.

Cabe destacar que durante el mes de septiembre el principal indicador del mercado español, el Ibex 35, ha seguido manteniendo el tono positivo y ha cerrado el mes con un avance de un 3,6%, marcando así máximos inéditos desde 2007.

Entrando al detalle de los vehículos, la firma, cuyos fondos de inversión se gestionan bajo los principios de 'value investing' (invertir en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo), ha señalado que el fondo ibérico, centrado en cotizadas de España y Portugal y con un plazo de inversión recomendado de cinco años, ha registrado al cierre de septiembre un rendimiento acumulado positivo desde su lanzamiento en 2015 del 161,55% y, en términos anualizados, un 9,5%.

De su lado, el fondo de inversión europeo, cuya vocación se centra en empresas cotizadas europeas -sin excluir otros valores de países de la OCDE- y con un plazo de inversión de también cinco años, ha cosechado en septiembre un rendimiento acumulado positivo desde su nacimiento en 2015 del 152,1% y, al ritmo anualizado, ha crecido un 9,05%.

Por otra parte, el fondo de inversión 'Microcaps Europe', focalizado en empresas europeas de baja y muy baja capitalización y que cuenta con un periodo de inversión recomendado de siete años, ha obtenido una rentabilidad negativa del 0,25% en el noveno mes del año, en tanto que en todo 2025 su rentabilidad positiva se ha reducido al 20,14%.

Además, desde su lanzamiento en 2017, el rendimiento positivo es de un 68,9% y, en términos anualizados, alcanza el 6,33%.

El plan de pensiones de la firma, que tiene como objeto de inversión a la renta variable europea, ha presentado en septiembre una rentabilidad del 0,28%, en tanto que en el cómputo de los nueve meses que van de 2025 alcanza un rendimiento positivo del 18,66%.

En esa línea, desde que nació en 2015 el fondo, con el objetivo de preservar y hacer crecer el capital generando rentabilidades a largo plazo por encima de las de mercado, su rentabilidad acumulada positiva se ha situado en el 131,3%, a un ritmo anualizado de casi un 9%.