El fondo soberano de Noruega propone una significativa reducción de la deuda pública de su cartera

Archivo - Logo del Norges Bank en la fachada de su sede en Oslo (Noruega). - NORGES BANK - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Norges Bank Investment Management (NBIM), entidad encargada de la gestión del Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega, ha lanzado una propuesta para reducir del 70% al 50% las posiciones de deuda pública en su cartera de renta fija en un intento por diversificar la seguridad de su inversión y buscar mayores rentabilidades.

"Una proporción gubernamental del 50% será suficiente para cubrir las necesidades de liquidez, incluso en periodos de turbulencia en los mercados financieros", ha indicado la entidad en una carta remitida al Ministerio de Finanzas de Noruega.

La cartera de renta fija del fondo soberano noruego representa el 26,5% del total de sus inversiones, lo que eleva el monto a 563.058 millones de euros. De esta cantidad, aproximadamente un 70% corresponde a inversiones en deuda pública, un total de 390.403 millones de euros.

En este sentido, la reducción hasta el 50% del índice de su cartera de deuda pública en renta fija supondrá una desinversión de unos 110.000 millones de euros en el mercado de bonos estatales, hasta fijarlo en aproximadamente 280.000 millones de euros, según los datos publicados por el fondo soberano a fin del primer semestre del año.

La entidad noruega sostiene que la principal función de sus inversiones en deuda soberana se trata de reducir las fluctuaciones en su rentabilidad global, sobre todo en periodos de crisis, sin embargo, han explicado que esta contribución depende de la naturaleza de la crisis, argumentando que la situación sería diferente en un contexto de colapso del mercado de deuda pública.

Igualmente, han indicado que el nuevo porcentaje propuesto no representa un problema para su liquidez y proporciona un índice de referencia más diversificado que el actual.

"El Norges Bank recomienda reducir el subíndice gubernamental del índice de bonos del 70% al 50%. El análisis anterior demuestra que una reducción en la proporción de bonos gubernamentales no necesariamente debilita de forma significativa la capacidad de mitigar las fluctuaciones. Las simulaciones indican, además, que un subíndice gubernamental del 40% sería suficiente para cubrir las necesidades de liquidez, incluso en periodos de turbulencia en los mercados financieros", han aseverado en la misiva.

La cartera de deuda del fondo soberano cuenta con una importante cantidad de bonos del Gobierno de Estados Unidos, 192.000 millones de euros y aproximadamente el 50% del total, con lo que sería el país más afectado. Por su parte, Norges Bank gestiona 6.425 millones de euros de deuda española, de los que 36 millones corresponden a deuda de la Comunidad de Madrid y el resto a nivel estatal.

Aún así, el cambio propuesto implica una disminución de unos 65.000 millones de euros en las tenencias de bonos del Tesoro estadounidense, mientras que los bonos del Gobierno japonés podrían aumentar en unos 17.000 millones de euros, según ha informado la agencia Bloomberg.

El plan del fondo soberano noruego llega en un momento marcado por el repunte del rendimiento de los bonos a nivel mundial que ha llevado al Bloomberg Global Government Bond Index, que agrupa los principales bonos soberanos a nivel global, hasta el 3,72%, su punto más alto desde mediados de 2008.

En estas dos últimas semanas, el bono a 30 años de Estados Unidos repuntó hasta el 5,31%, máximo desde 2007, mientras que el rendimiento del bono a 10 años ya alcanza el 4,78%.

La tendencia se repite en Europa, donde el rendimiento del bono alemán a 10 años ('bund') alcanzó el 3,32%, su nivel más alto desde 2011, y su homólogo español se sitúa este martes en el 3,80%, en niveles de 2023. Al otro lado del mapa, el rendimiento del bono a 10 años de Japón ha tocado el 3% este martes, su máximo desde 1996.