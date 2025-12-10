Los fondos de inversión siguen al alza en noviembre con 2.830 millones y elevan el total a 448.570 millones

Archivo - Billetes y monedas, a 3 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los fondos de inversión han registrado en noviembre un alza mensual del patrimonio gestionado del 0,6%, o de 2.830 millones de euros en términos absolutos, hasta situarse en los 448.570 millones de euros, según los datos definitivos que ha publicado la patronal Inverco.

Esta subida se ha producido, de acuerdo a la asociación, a pesar del comportamiento plano de los mercados financieros en un mes marcado por la incertidumbre y gracias a las nuevas suscripciones netas realizadas por los partícipes.

La patronal del sector ha indicado de este modo que, en lo que va de 2025, los fondos de inversión han acumulado un incremento patrimonial de 49.570 millones de euros, equivalente a un ascenso del 12,4% en comparación al cierre de 2024.

En este sentido, se ha apuntado que las suscripciones netas fueron de 2.850 millones de euros en el mes, encadenando así 61 meses de flujos positivos, mientras que en el periodo entre enero y noviembre se han añadido 31.175 millones, la mayor cifra acumulada de suscripciones netas positivas en ese cómputo temporal desde 2014.

Volviendo a la evolución patrimonial, en noviembre los fondos de renta fija han liderado los incrementos patrimoniales en términos absolutos (1.630 millones de euros o un alza de un 0,9%) debido fundamentalmente a los nuevos flujos de entrada registrados durante el mes, especialmente en su componente de largo plazo.

Así, esta categoría ya acumula en el año un incremento de 33.830 millones de euros o una subida del 23,3%, lo que ha dejado el patrimonio total de esta vocación en 179.300 millones de euros.

A la par, los fondos monetarios han finalizado el mes con una subida porcentual del 4,4% al haber sumado 1.025 millones de euros a su masa patrimonial, dejando la partida total en 24.590 millones, en tanto que en el cómputo anual esta vocación se ha engrosado un 7,6%.

De su lado, los fondos de renta fija mixta han subido en términos patrimoniales un 1,9%, equivalente a 760 millones, debido a las rentabilidades y, especialmente, a los flujos positivos de entradas.

En el cómputo de los once meses de 2025, esta vocación inversora ha subido un 14,6%, hasta dejar la partida patrimonial total en los 40.960 millones de euros. De su lado, la renta variable mixta ha cerrado el mes sin cambios, dejando el patrimonio en 24.980 millones.

Por otra parte, la renta variable internacional ha sumado un 0,4% en el mes, hasta situar la partida total en 66.125 millones, con un avance en el año de un 8,1%. A la contra, los fondos de renta variable nacional han caído en noviembre casi un 5%, equivalente a 177 millones, hasta dejar la vocación en 3.460 millones, si bien en el año esta categoría ha crecido casi un 31%.

Al mismo tiempo, los fondos de rentabilidad objetivo y garantizados registraron descensos en sus patrimonios de 1.110 millones de euros en su conjunto debidos a los vencimientos habidos en el mes, dejando las partidas totales, respectivamente, en 18.840 y 7.315 millones.

Precisamente, en el cierre de los once primeros meses de 2025, han sobresalido los descensos acumulados de los vehículos de rentabilidad objetivo (-9,8%, equivalente a 2.055 millones) y garantizados (-26,3% o 2.613 millones).

SUSCRIPCIONES DE DINERO NUEVO

En cuanto a las suscripciones por categoría de fondo, Inverco ha señalado que los partícipes han continuado en noviembre su tendencia de canalizar sus inversores hacia categorías con mayor peso en renta fija, aunque los fondos monetarios también han recuperado atractivo.

Así, los fondos de renta fija fueron los que mayores flujos positivos registraron, con 1.420 millones de euros suscripciones netas, con una ponderación favorable al largo plazo frente al corto.

En el año, esta categoría de deuda juntos a los monetarios acumulan ya 31.365 millones de entradas positivas, mientras que los fondos mixtos han recibido en su conjunto nuevas entradas por valor de 895 millones, en tanto que las salidas de dinero en noviembre han pivotado en torno a los fondos garantizados (539 millones) y la renta variable (450 millones).

Por el lado de los reembolsos, en lo que va de 2025, los fondos de renta variable internacional, rentabilidad objetivo, globales y garantizados han liderado los reembolsos netos con salidas de unos 7.750 millones de euros en su conjunto.

RENTABILIDAD MEDIA DEL 0,04% EN NOVIEMBRE

Con los datos disponibles a cierre de noviembre, los fondos de inversión han experimentado en el mes una rentabilidad media positiva del 0,04%.

En noviembre, buena parte de las categorías obtuvo rentabilidades positivas, si bien la excepción la han puesto aquellas con mayor componente de acciones internacionales en sus carteras.

Así, la renta variable internacional de Japón y Emergentes ha ofrecido en noviembre un rendimiento negativo de un 1,26% y un 2,05%, respectivamente. Con todo, en el acumulado de 2025, ambas acumulan retornos positivos de un 17%.

De su lado, la renta variable de Europa ha sumado un 1,55% --en línea con la española, cuyo rendimiento ha avanzado un 1,6%--, mientras que la rentabilidad de EEUU se ha comprimido un 0,63%. En el año, Europa acumula un rendimiento de un 16%; España un 41% y EEUU un 5%.

Los vehículos monetarios y de renta fija han cosechado rentabilidades de entre el 0,01% y el 0,13% -en el año, estas vocaciones conservadoras rentan un 2% de media-.

Hasta noviembre, los fondos de inversión han acumulado una rentabilidad media positiva del 4,67% respecto al cierre de 2024.

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

El patrimonio en conjunto de la inversión colectiva (fondos y sociedades) experimentó un incremento de 79.304 millones de euros respecto al cierre de 2024, situándose así en 808.145 millones de euros (10,9% más que en diciembre de 2024).

El número de cuentas de partícipes se situó en 26,6 millones, lo que supone un incremento en el año del 10,4%.