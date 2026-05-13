Fresh People se convierte en Booster tras levantar una ronda de 2,6 millones liderada por Inveready. - FRESH PEOPLE

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Fresh People, la 'startup' especializada en liderazgo y gestión de equipos, ha iniciado su transición hacia la marca Booster tras cerrar una ronda de financiación de 2,6 millones de euros liderada por Inveready y en la que también han participado Archipiélago Next, Successful Fund y la ex directiva en BBVA Paloma Tejada, entre otros.

En esta operación también han participado empresarios de España y México, donde la compañía espera desarrollar su mercado, según informó Booster en un comunicado.

Este respaldo financiero ha permitido a la firma acelerar el desarrollo de Booster, la herramienta de inteligencia artificial proactiva para gestión de equipos.

Con esta ronda, Booster materializa su nueva etapa a través de un ecosistema digital nuevo, donde la 'startup' centralizará toda su operativa.

La IA de Booster acumula más de 30.000 interacciones y ya es utilizada por compañías como Acciona, LaLiga o Kave Home, entre otros, para gestionar sus plantillas y el rendimiento de los equipos.

"Los managers tienen que gestionar más equipos y alcanzar objetivos más ambiciosos con menos margen de maniobra. Booster nace para eliminar esa fricción, para que la tecnología deje de ser un simple repositorio de datos y se convierta en un copiloto proactivo", explicó el consejero delegado de Fresch People, ahora Booster, José J. Burgos.