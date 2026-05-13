Fresh People se convierte en Booster tras levantar una ronda de 2,6 millones liderada por Inveready

Fresh People se convierte en Booster tras levantar una ronda de 2,6 millones liderada por Inveready.
Fresh People se convierte en Booster tras levantar una ronda de 2,6 millones liderada por Inveready. - FRESH PEOPLE
Europa Press Economía Finanzas
Publicado: miércoles, 13 mayo 2026 2:59
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MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Fresh People, la 'startup' especializada en liderazgo y gestión de equipos, ha iniciado su transición hacia la marca Booster tras cerrar una ronda de financiación de 2,6 millones de euros liderada por Inveready y en la que también han participado Archipiélago Next, Successful Fund y la ex directiva en BBVA Paloma Tejada, entre otros.

En esta operación también han participado empresarios de España y México, donde la compañía espera desarrollar su mercado, según informó Booster en un comunicado.

Este respaldo financiero ha permitido a la firma acelerar el desarrollo de Booster, la herramienta de inteligencia artificial proactiva para gestión de equipos.

Con esta ronda, Booster materializa su nueva etapa a través de un ecosistema digital nuevo, donde la 'startup' centralizará toda su operativa.

La IA de Booster acumula más de 30.000 interacciones y ya es utilizada por compañías como Acciona, LaLiga o Kave Home, entre otros, para gestionar sus plantillas y el rendimiento de los equipos.

"Los managers tienen que gestionar más equipos y alcanzar objetivos más ambiciosos con menos margen de maniobra. Booster nace para eliminar esa fricción, para que la tecnología deje de ser un simple repositorio de datos y se convierta en un copiloto proactivo", explicó el consejero delegado de Fresch People, ahora Booster, José J. Burgos.

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