El gasto por persona en comida para esta Navidad rondará los 310 euros, según Too Good To Go

MADRID 10 Dic.

El gasto previsto en alimentación por consumidor durante la Navidad se situará en torno a los 313 euros, si bien cada español podría estar tirando más de 30 euros en comida durante estas fechas, según una encuesta elaborada por Too Good To Go.

La compañía ha apostillado en el estudio que la inflación marcará las decisiones de compra del 84% de los españoles, treinta puntos más que en 2023, y que el 58% dará prioridad a los productos rebajados, prácticamente el doble que hace dos años.

A pesar de esta mayor atención al gasto, un 55% de los españoles ha admitido desperdiciar alimentos durante las fiestas, en tanto que un 80% de los mismos ha cifrado que una décima parte de lo comprado acaba en la basura.

En esa línea, un 59% de los encuestados ha reconocido que compra más alimentos de los necesarios por miedo a quedarse corto, lo que, a juicio de la plataforma, evidencia la necesidad de mejorar la planificación y el aprovechamiento de la comida durante las celebraciones.

Respecto a los productos más desperdiciados, los postres típicos navideños han liderado la lista con un 44,5%, seguidos del pan (33%), guarniciones como arroz o patatas (20%) y salsas (19%).

Por otra parte, el estudio ha enmarcado que una tercera parte de los españoles optará por regalar alimentos esta Navidad y que el 44% destinará entre 200 y 300 euros al presupuesto de regalos.

Pese a la coyuntura de desperdicio, la práctica totalidad de los encuestados ha asegurado que intentará reutilizar las sobras durante estas fechas.

De este modo, entre las recomendaciones de la aplicación para optimizar el consumo, han destacado algunas como dedicar un "día de recetas de sobras" entre Navidad y Año Nuevo.

"Desde Too Good To Go animamos a planificar las compras y apostar por recetas de aprovechamiento, así se ahorra dinero, se reduce el desperdicio de alimentos y se contribuye al cuidado del planeta", ha expuesto la directora de la entidad en España, Marie Lindström.