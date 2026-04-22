Generali nombra a Rosa Marcos responsable de Ingeniería de Software

Archivo - Exterior de la sede de Generali España, a 20 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La aseguradora Generali ha decidido nombrar a Rosa Marcos como directora de Ingeniería de Software, con el objetivo de seguir transformando sus procesos, la eficiencia operativa y el acompañamiento a los equipos.

Marcos cuenta con 13 años de experiencia en consultoría tecnológica y ha liderado proyectos de transformación de negocio, optimización de procesos y gestión del cambio, con especial foco en eficiencia, gestión de riesgos y sostenibilidad.

Antes de unirse a Generali, ocupó diferentes cargos en la consultora PwC, donde llegó a ser 'manager' de tecnología senior.

Generali ha precisado que su experiencia incluye el acompañamiento a compañías en la incorporación de la innovación a sus procesos de negocio, la digitalización y la adaptación a nuevas exigencias regulatorias. En los últimos años, ha liderado también proyectos vinculados a ESG y sostenibilidad, así como programas de gestión del cambio y excelencia operativa.