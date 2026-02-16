Gescooperativo lanza un fondo de renta fija que garantiza una rentabilidad del 5,25% a tres años

Archivo - Logo de Geescoperativo - GEESCOPERATIVO - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Gescooperativo ha lanzado un fondo de renta fija que asegura una rentabilidad del 5,25% acumulado para un plazo de vencimiento de tres años y un mes, según ha informado este lunes en un comunicado.

El fondo, denominado 'Rural XII Rentabilidad Garantizada' vencerá el 31 de mayo de 2026, ofreciendo una TAE garantizada del 1,65%.

Durante el periodo de garantía, el fondo invertirá en deuda pública supranacional de la Unión Europea y de Estados de la zona euro y, en menor medida, en deuda emitida y avalada por Comunidades autónomas u otros emisores públicos de la eurozona, con vencimiento próximo a la garantía.

El nuevo fondo dispone de ventanas de liquidez cuatrimestrales, en las que el cliente puede reembolsar su inversión sin comisión, si bien la garantía de rentabilidad solo es efectiva si se mantiene hasta la fecha de vencimiento de la estrategia.