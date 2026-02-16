Díaz firma con CCOO y UGT el alza del SMI para 2026 y llama a las empresas a subir sueldos en España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante el acto de la firma del acuerdo para la subida del SMI para 2026, en la sede del Ministerio de Trabajo - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado este lunes con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas.

Al acto de la firma, celebrado en el Ministerio de Trabajo a las 11.30 horas, ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como varios de sus ministros, entre ellos la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz.

De hecho, Díaz ha empezado su intervención poniendo el foco en la "simbología" del acto, por la presencia de Sánchez y Montero: "Hoy es la primera vez que se asiste a este Ministerio de Trabajo, encabezados además por el presidente del Gobierno. En política, los símbolos tienen una importancia extraordinaria (...) Viene el presidente del Gobierno al Ministerio de Trabajo y no al revés", ha destacado la titular de Trabajo, que ha añadido que "es la primera vez en estos años que este Ministerio tiene autonomía propia, sin dependencia de otros ministerios".

Además, Díaz ha aprovechado la presencia de Sánchez para decirle que, como ministra y pese a las discusiones "intensas" dentro del Gobierno, ella "ha estado donde tenía que estar", del lado de los trabajadores, y ha agradecido al jefe del Ejecutivo que "siempre" se haya situaco "en el lado correcto de la historia".

"VOLVEMOS A MEJORAR LA VIDA DE LOS TRABAJADORES"

La nueva cuantía del SMI, que quedará exento de tributación en el IRPF, supera en 37 euros al mes ó en 518 euros al año el importe vigente en 2025 (1.184 euros al mes/16.576 euros anuales).

"Hoy lo que hacemos es coger el testigo de la historia, volvemos a mejorar la vida de la clase trabajadora de este país. Me siento muy orgullosa. Este Gobierno es el Gobierno de las personas trabajadoras, es decir, de la mayoría social. Hemos puesto las políticas públicas al servicio de quienes viven de su salario, de quienes llenan los trenes de cercanías y el metro, de quienes no viven de las herencias, y de quienes se han hecho a sí mismas, porque son nietas, hijas y madres de personas trabajadoras. Esto es un proyecto de país", ha subrayado la ministra Díaz.

Con la subida del SMI en un 3,1%, el salario mínimo de 2026 queda fijado en 17.094 euros brutos al año y en 40,70 euros brutos al día, con carácter general. Para los eventuales y temporeros, el SMI se establece por jornada legal en la actividad en 57,82 euros, en tanto que los empleados de hogar no podrán cobrar menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.

El incremento del SMI, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, beneficiará a 2,5 millones de trabajadores, según Trabajo. Es el sexto año consecutivo en el que Díaz pacta en solitario con los sindicatos la subida del SMI, sin CEOE y Cepyme.

En este contexto, la vicepresidenta segunda ha vuelto a mandar un recado a los empresarios para que suban los salarios en España, dado que existe todavía "un diferencial negativo de 25 puntos con las medias salariales de Europa".

"Y esto también nos tiene que hacer pensar. Y como nos tiene que hacer pensar, lo que tenemos que hacer justamente es hacer un llamamiento a las empresas españolas para que no sólo desde lo público, como lo hacemos, sino que en la negociación colectiva suban los salarios en nuestro país. Porque me imagino que también las patronales españolas en esto querrán ser europeos", ha apuntado la ministra.

Díaz ha afirmado que el SMI "no destruye empleo, sino pobreza" y ha destacado que el acuerdo firmado con los sindicatos cumple además con el mandato del Tribunal Supremo de redefinir las reglas de compensación y absorción salariales para que la subida del SMI sea real.

