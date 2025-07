Goldman Sachs aflora una participación del 3,4% en Redeia, por primera vez desde 2008

La presidenta no ejecutiva de Redeia, Beatriz Corredor, ofrecen una rueda de prensa en la sede de Red Eléctrica en Tres Cantos, a 18 de junio de 2025, en Tres Cantos, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Goldman Sachs ha aflorado una participación del 3,4% en Redeia, algo que no sucedía desde enero de 2008, según aparece reflejado en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el banco de inversión estadounidense ostenta una participación en acciones de forma indirecta del 2,121%, así como otro 1,283% en instrumentos financieros.

En enero de 2008, Goldman Sachs notificó una participación del 3,564%, que redujo al 2,579% ese mismo día. Desde entonces, no ha notificado participaciones significativas en el gestor del sistema eléctrico español. Eso no significa que Goldman Sachs no tuviera participación alguna. La CNMV solo obliga a los inversores a informar cuando superan el umbral del 3% en el capital social.

Goldman Sachs superó ese umbral el 27 de junio, aunque la notificación no se ha producido hasta este jueves. Ese día, Redeia registró una caída en Bolsa del 1,68%.

De la participación a través de instrumentos financieros, un 1,122% corresponde a un préstamo de 6 millones de acciones. El 0,161% restante se debe a una serie de 'swaps' de acciones que vencen en 2035.