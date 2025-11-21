Un grupo de bancos de EEUU paralizan el paquete de 20.000 millones de dólares a Argentina

Archivo - El presidente estadounidense, Donad Trump, y su homólogo argentino, Javier Milei. - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los bancos de Estados Unidos han suspendido el plan de rescate de 20.000 millones de dólares (17.356 millones de euros) para Argentina que la Administración Trump había prometido a finales de octubre.

En su lugar, JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup plantean una línea de recompra a corto plazo cercano a los 5.000 millones de dólares (4.338 millones de euros), según adelantó 'Wall Street Journal'.

Así, el país podría intercambiar una cartera de inversiones por dólares de las entidades bancarias y cubrir el pago de deuda por valor de 4.000 millones de dólares (3.471 millones de euros) a principios del próximo año.

Los bancos ya habían reclamado garantías al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para otorgar esta línea de crédito en octubre, cuando el titular de esta cartera, Scott Bessent, confirmó en sus redes sociales el acuerdo de estabilización económica con el Banco Central de Argentina de 20.000 millones de dólares.

En total, Argentina recibiría un paquete financiero que asciende a 40.000 millones de dólares (34.708 millones de euros) si finalmente se materializase la línea de crédito por parte de las entidades bancarias estadounidenses.