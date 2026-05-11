Guindos (BCE) critica al Gobierno alemán por su oposición a la OPA de Unicredit sobre Commerzbank

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, interviene durnate el XII Foro Megatendencias de elEconomista.es, a 8 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha reprochado al Gobierno de Alemania, liderado por el conservador Friedrich Merz, su actitud ante a la OPA lanzada por el banco italiano UniCredit sobre Commerzbank, segunda mayor entidad comercial del país germano, por sus comentarios en contra de la operación.

"Es muy difícil para los gobiernos argumentar que están a favor de la unión de ahorros e inversiones si luego dicen: 'Bueno, no, estamos en contra de esta transacción específica'", ha declarado Guindos en una entrevista concecida al 'Financial Times'.

En este sentido, el vicepresidente del BCE ha argumentado que el "muy fragmentado sector bancario" de Alemania requiere de un proceso de modernización ante los "grandes" desafíos económicos a los que se enfrenta el país. El Gobierno de Alemania cuenta con una participación del 12% en el banco alemán.

El propio canciller Merz lanzó críticas al banco transalpino la semana pasada por sus tácticas "hostiles y agresivas", aunque indicó que "necesitamos grandes bancos en Europa para operaciones de financiación complejas y para salidas a bolsa". "Pero eso no significa que cualquier tipo de adquisición sea bienvenida sin restricciones", aseveró el líder alemán.

Precisamente, al ser preguntado por estas declaraciones, Luis de Guindos ha mostrado su rechazo a la postura intervencionista del Ejecutivo alemán y ha añadido que esta posición no es única en Europa, sino que existen múltiples ejemplos de estados miembro que intentan interceder en las operaciones empresariales de carácter estratégico.

"No solo es relevante en este ejemplo concreto, sino que está ocurriendo en todas partes", ha sostenido, mientras que también ha indicado que "estas medidas van en contra del espíritu de un mercado único" y "socavan la credibilidad de la unión del ahorro y la inversión".

El pasado 16 de marzo, UniCredit anunció su intención de lanzar una oferta pública voluntaria de canje de acciones sobre Commerzbank, que valora en unos 35.000 millones de euros, con el objetivo de superar el umbral del 30%, aunque la italiana no prevé llegar a controlar la entidad germana.

Los accionistas de UniCredit fueron convocados recientemente en junta general extraordinaria para aprobar la propuesta para una ampliación de capital de 470 millones de acciones ordinarias con el fin de abordar la oferta pública de adquisición voluntaria sobre Commerzbank.

Aunque no ha querido especificar las ventajas de una posible fusión entre ambos bancos, Guindos ha señalado que el BCE "está a favor de la consolidación transfronteriza" entre los bancos europeos gracias a que entidades de mayor tamaño pueden lograr economías de escala, mejores valoraciones y financiación más barata. "Un verdadero gran banco europeo podría competir con los estadounidenses", ha defendido.

Incluso, la Comisión Europea abrió recientemente una consulta pública sobre una reforma en el control de fusiones empresariales que refleje la influencia del contexto geopolítico y comercial actual, facilitando así la creación de "campeones europeos" capaces de impulsar la competitividad global de la UE.