Las hipotecas sobre viviendas marcan un febrero récord en 15 años y el interés sube al 2,88%

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 16,3% en febrero respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 45.563 préstamos, su mayor cifra en un mes de febrero desde 2011, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de febrero, superior en 10 puntos al experimentado en enero (+6,3%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 20 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en febrero en el 2,88%, por encima del 2,86% de enero y su valor más alto desde el pasado mes de noviembre (2,97%). Con el dato del segundo mes del año se acumulan ya 13 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y así se mantiene, por ahora. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el segundo mes del ejercicio.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 11% interanual en febrero, hasta los 173.280 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 29%, hasta superar los 7.895 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 35,2%, se constituyó en febrero a tipo variable, mientras que el 64,8% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 3,03% para las hipotecas de tipo variable y del 2,78% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (febrero sobre enero), las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 15,8% y el capital prestado avanzó un 18,5%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda subió un 2,2% respecto al mes previo.

En los dos primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 10,1%, con avances del 22,3% en el capital prestado y del 11,1% en el importe medio de los préstamos concedidos.

ANDALUCÍA Y CATALUÑA, LAS QUE MÁS HIPOTECAS SOBRE VIVIENDAS FIRMAN

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en el segundo mes del año fueron Andalucía (8.859), Cataluña (8.556), Madrid (7.310) y Comunidad Valenciana (5.473).

Doce comunidades firmaron el pasado mes de febrero más hipotecas sobre viviendas que en el mismo mes de 2025, especialmente Madrid (+36,9%), Castilla-La Mancha (+29,5%), Andalucía (+24,7%) y Cataluña (+16,5%).

Por contra, se registraron descensos interanuales en cinco regiones: Extremadura (-17,3%), País Vasco (-7,2%), La Rioja (-4,7%), Asturias (-3,4%) y Castilla y León (-2,4%).

EL TOTAL DE FINCAS HIPOTECADAS SUBE UN 16,8%

De acuerdo con los datos del organismo estadístico, el número de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas) aumentó en febrero un 16,8% respecto al mismo mes del año 2025, hasta un total de 59.349 préstamos.

El capital de los créditos hipotecarios concedidos creció un 30,6% interanual en el segundo mes del año, hasta los 11.181 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas avanzó un 11,8%, con 188.397 euros.

BAJAN UN 9% LAS HIPOTECAS QUE CAMBIAN DE CONDICIONES

El pasado mes de febrero un total de 12.909 hipotecas cambiaron sus condiciones, cifra un 9,3% inferior a la de igual mes de 2025.

Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, se produjeron 9.643 novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera), un 3,3% menos.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 953, un 5,8% más que en febrero de 2025.

Por su parte, en 2.313 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), un 31,1% menos que igual mes de 2025.

De las 12.909 hipotecas con cambios en sus condiciones el pasado mes de febrero, el 78,3% se debieron a modificaciones en los tipos de interés.