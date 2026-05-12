El Ibex 35 ahonda su caída (-1,56%) y pierde los 17.600 puntos, con el crudo en 108 dólares

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 11 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este martes con una caída del 1,56%, hasta situarse en los 17.573,60 puntos, en un contexto marcado por el conflicto en Oriente Próximo, que ha llevado el precio del barril de Brent hasta los 108 dólares, y la publicación del dato de inflación en Estados Unidos.

Las autoridades de Irán han afirmado que "no hay otra alternativa" para poner fin a la guerra en Oriente Próximo que no pase por que Estados Unidos acepte la propuesta presentada por Teherán y ha alertado de que cualquier otra opción "no llevará a más que un fracaso tras otro".

Los detalles de la propuesta de Irán que han trascendido a los medios incluyen un foco en los esfuerzos para poner fin a la guerra en un plazo de 30 días, con garantías contra futuros ataques, una retirada de las tropas estadounidenses de países en las proximidades de Irán, la descongelación de bienes iraníes, el levantamiento de las sanciones, el pago de reparaciones por parte de Washington y "un nuevo mecanismo" para el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo mediado por Pakistán, si bien las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego pactado el 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte de Trump.

En el plano macro, la inflación de Estados Unidos se aceleró el pasado mes de abril hasta el 3,8% interanual, medio punto porcentual más que en marzo y la mayor subida de los precios desde mayo de 2023, como consecuencia del impacto en los precios de la energía del conflicto en Oriente Próximo.

Sobre este dato, el estratega sénior de Crédit Mutuel Asset Management, François Rimeu, señala que "el aumento de los componentes relacionados con la vivienda era previsible, ya que el efecto técnico vinculado al cierre de la Administración en octubre ya no se tiene en cuenta en el cálculo. Al mismo tiempo, la ausencia de presión inflacionista sobre los bienes respalda el discurso de la Reserva Federal (Fed) de los últimos meses: los efectos de la inflación relacionados con los aranceles parecen haber quedado atrás".

En el ámbito nacional, el Tesoro Público español ha colocado este martes 2.512,6 millones de euros en una nueva subasta de letras a tres y nueve meses, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a inversores a los niveles más altos en más de un año.

En este contexto, solo seis valores cerraron en positivo: Amadeus (+1,99%), Naturgy (+1,12%), Repsol (+0,90%), Logista (+0,44%), Aena (+0,34%) y Cellnex (+0,21%). De su lado, ACS encabezó los descensos (-5,22%), seguido de Acciona (-4,26%), Acciona Energía (-4,10%), Solaria (-3,30%), IAG (-3,11%) y ArcelorMittal (-2,92%).

El resto de los principales mercados europeos también ha finalizado la jornada en 'rojo': el británico FTSE 100 perdió un 0,04%, el francés Cac 40 un 0,95%, el alemán Dax un 1,62%, el italiano FTSE MIB un 1,36% y el Euro Stoxx 50 descendió un 1,48%.

Al otro lado del Atlántico, Wall Street reaccionaba con pérdidas al dato de inflación estadounidense. Así, al cierre de las Bolsas europeas el Dow Jones caía un 0,33%, el S&P 500 un 0,84% y el Nasdaq, índice especializado en tecnología, sufría un recorte del 1,70%.

En el ámbito de las materias primas, el barril de Brent se situaba en los 108,2 dólares, un 3,86% más, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) alcanzaba los 102,1 dólares, un 4,11% más.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono español con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,525%, desde el 3,459% registrado al cierre del lunes. De esta forma, el diferencial frente al bono alemán, la conocida como prima de riesgo, escalaba hasta los 43,3 puntos básicos.

Respecto a las divisas, el euro se depreciaba un 0,48% frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1727 dólares por cada euro.

En el terreno de los activos denominados 'refugio' en momentos de volatilidad, el precio de la onza de oro caía un 1,16%, hasta los 4.673 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, descendía un 1,32%, hasta situarse en los 80.343 dólares.