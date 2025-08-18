El Ibex 35 cede un 0,5% en la media sesión y pugna por mantener los 15.200 enteros

Archivo - Un panel del Ibex 35 en el centro del Palacio de la Bolsa, a 23 de septiembre de 2022, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 caía un 0,49% al mediodía de este lunes y luchaba por mantener la cota de los 15.200 enteros en una jornada con pocas referencias 'macro' y con los inversores pendientes de la reunión que mantendrán los presidentes de EEUU, Ucrania y la UE.

Esta reunión, que se celebrará en Washington entre Trump, Zelenski, Ursula Von der Leyen, Emmanuele Macro, Friedich Merz y Giorgia Meloni, se produce después de que el pasado viernes Trump se reuniese con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Alaska para acercar posturas en la guerra de Ucrania.

Tras la cita con Rusia, Trump instó a Ucrania a aceptar directamente un acuerdo de paz para poner fin a la guerra, sin consensuar antes un alto al fuego, "rompiendo con el consenso de los aliados", señalan los analistas de Renta 4. Además, EEUU ha instado a Ucrania a que acepte ceder territorio y abandonar la candidatura a la OTAN para llegar a un acuerdo con Putin.

"No obstante, un acuerdo de paz se antoja complejo dado que las posturas de ambos países son totalmente opuestas, sobre todo en las dos principales cuestiones como son el intercambio o cesión de territorios, y si existirá una garantía de seguridad para Kiev que disuada a Putin de futuras ofensivas contra el territorio ucraniano", señalan los expertos.

En el plano financiero, el plato fuerte de esta semana será la cita anual de banqueros centrales de Jackson Hole, que se iniciará el próximo jueves.

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, al que Trump quiere echar del cargo, ejercerá de anfitrión en este cónclave anual que se viene celebrando desde 1982 en esta estación de montaña y que contará con la presencia de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

Los analistas esperan que la Fed flexibilice su política monetaria a partir de septiembre, por lo que los inversores estarán muy pendientes de los mensajes que lance Powell durante esta cumbre.

Además, esta semana se conocerán las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), celebrada en julio, que podrían dar pistas sobre los próximos movimientos del banco central en su política monetaria, y presentación de resultados de empresas como Home Deport, Target o Walmart.

En Europa, se conocerán los PMIs preliminares de agosto en Alemania, Reino Unido, Francia y la eurozona, que permitirán evaluar el pulso de la actividad manufacturera y de servicios en un contexto de desaceleración. Además, se publicará el dato final de IPC en la eurozona y el IPC de Reino Unido de julio.

En este contexto, el Ibex 35 cotizaba en los 15.201,9 enteros y con Solaria (+2,76%), Acciona Energía (+1,88%), Acciona (+1,15%) e Indra (+1,05%) como subidas más destacadas. Por el lado contrario, los mayores descensos eran los de Santander (-1,37%), BBVA (-1,24%), Acerinox (-1,21%) y Banco Sabadell (-1,04%).

El resto de índices europeos también cotizaban a la baja en el tramo medio de negociación: París perdía un 0,69%, mientras que Fráncfort cedía un 0,30%; Milán, un 0,19%; y Londres, un 0,08%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, subía un 0,65% y se situaba en los 66,28 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, avanzaba un 0,89%, hasta tocar los 63,36 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1660 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años se relajaba hasta el 3,308% con la prima de riesgo en los 56 puntos básicos.