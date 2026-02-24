El Ibex 35 corrige más de medio punto, hasta los 18.189 enteros, lastrado por la banca

Paneles informativos en el Palacio de la Bolsa de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha corregido más de medio punto al cierre de la sesión de este martes, hasta situarse en los 18.189 enteros. Concretamente, el selectivo nacional cedió un 0,54%, lastrado por los descensos de la banca. Las caídas, que se iniciaron ayer en Wall Street por los temores sobre la Inteligencia Artificial (IA), han contagiado hoy a Europa y al sector bancario español.

Así, las seis entidades bancarias del Ibex 35 concluyeron la sesión en rojo. La acción de Bankinter se contrajo en un 0,59%, la de BBVA en un 1,4% y la de Unicaja en un 1,96%. Santander y Caixabank registraron recortes del 2,53% y el 2,78%, respectivamente. Completa la lista el Banco Sabadell con una corrección del 3,02%, que se posiciona como el valor con mayor retroceso de todo el selectivo (excluyendo a Logista, que cedió un 4,88%, pero cotizó hoy ex-dividendo).

En este sentido, los analistas de Renta 4 consideran que el miedo a la sobreponderación de la Inteligencia Artificial "empieza a impactar en negocios considerados hasta ahora defensivos".

ENDESA REPUNTA UN 7% TRAS LOS RESULTADOS

En verde destacan Endesa y Acciona, que se han elevado un 7,09% y un 3,21%, respectivamente. La energética informó esta misma mañana que había obtenido un beneficio neto de 2.198 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 16,4% respecto a los 1.888 millones del ejercicio anterior.

Con la mejora de las ganancias, Endesa ha superado los objetivos que se había marcado para el año y en los que apuntaba a unos rendimientos de unos 2.000 millones de euros, lo que ha despertado el interés del inversor por la acción de la compañía.

Entre las revalorizaciones destacan las dos socimis del Ibex 35: Merlín (+1,15%) y Colonial (+0,84%). También ACS, IAG e Iberdrola, que se aprecian un 1,51%, un 1,04% y un 1,01%, respectivamente.

Telefónica, que ha presentado hoy sus resultados del pasado ejercicio, cuando se anotó unas perdidas netas atribuidas de 4.318 millones en 2025 -las mayores en los últimos 23 años- cerró la sesión en plano, con una ligera subida del 0,08%, hasta los 3,652 euros. Todo ello, a pesar de que arrancó la jornada bursátil con un alza de casi el 3%.

Por su parte, las principales Bolsas del Viejo Continente resistieron mejor que Madrid a las caídas. Con todo, Fráncfort, Londres y Milán zanjaron el día prácticamente al mismo nivel que lo iniciaron. París, en cambio, logró revalorizarse un 0,26%.

En el mercado de materias primas, el precio del barril de Brent -referencia en Europa- descendía un 0,45%, hasta los 71,18 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, perdía un 0,38%, hasta los 66,06 dólares.

Finalmente, en el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se mantiene inamovible y continua intercambiándose por 1,1785 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono español a diez años decrece hasta el 3,116%, con la prima de riesgo en los 41,5 puntos básicos.