El Ibex 35 pierde los 18.100 puntos y cotiza con dudas, con el crudo por debajo de los 100 dólares

Archivo - Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 retrocedía un 0,14% en la media sesión de este jueves, hasta situarse en los 18.079,30 puntos, en una jornada influida de nuevo por los precios del petróleo Brent, que se mantiene por debajo de la cota de los 100 dólares el barril, y ante la posibilidad de que Estados Unidos alcance un acuerdo con Irán para poner fin a las hostilidades en Oriente Próximo.

El presidente de EEUU, Donald Trump, señaló este pasado miércoles que las autoridades de Irán han aceptado renunciar al desarrollo de armas nucleares y apuntó de nuevo a un inminente acuerdo entre los dos países tras haber mantenido "positivas" conversaciones "en las últimas 24 horas". Previamente, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que su Administración se hará con el uranio enriquecido de Irán.

En esta coyuntura, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 2,73% en la media sesión, hasta situarse en los 98,49 dólares, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) cedía un 2,79%, hasta los 92,45 dólares.

Sobre esta cuestión, el jefe de investigación de Julius Baer, Christian Gattiker, señala que "el repunte impulsado por las esperanzas de progreso entre EEUU e Irán subraya un patrón conocido: los mercados descuentan la paz mucho antes de que sea definitiva".

No obstante, añade que "con negociaciones enmarcadas en plazos de 30 días y resultados inherentemente reversibles, los repuntes de alivio no deben confundirse con una resolución".

En el plano 'macro', el Tesoro Público español ha colocado este jueves 6.188,6 millones de euros en una subasta de bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha hecho ofreciendo rentabilidades más bajas a los inversores por deuda a tres y diez años, pero elevándola en la referencia a más largo plazo --con una vida residual de 18 años y 6 meses--.

En el plano empresarial, la cadena de supermercados Dia ha informado de que pondrá en marcha hoy un programa de recompra de acciones propias de hasta tres millones de euros para adquirir un máximo de 50.000 acciones, el equivalente a cerca del 0,086% del capital social.

Por su parte, Unicaja ha fijado los términos económicos de una emisión de participaciones preferentes contingentemente convertibles ('CoCos'), dirigida a clientes profesionales y contrapartes elegibles, por un importe nominal de 500 millones de euros.

Asimismo, y antes de la apertura de las Bolsas, Amper ha comunicado que ha firmado un acuerdo de carácter vinculante con el fondo Nazca Capital para la adquisición del 100% de la compañía española Teltronic en una operación que podría alcanzar los 225 millones.

En este contexto, Banco Sabadell liderada los repuntes en la media sesión (+3,25%), seguido de Unicaja (+1,10%), IAG (+1,02%), Aena (+0,91%) y ArcelorMittal (+0,67%). En el otro extremo, Rovi encabezaba los descensos (-5,81%), seguido de Endesa (-2,67%), Merlin Properties (-2,37%), Indra (-2,08%) y Enagás (-1,24%).

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente cotizaba plano en la media sesión: el británico FTSE 100 perdía un 0,67%, el francés Cac 40 avanzaba un 0,03%, el alemán Dax retrocedía un 0,01%, el italiano FTSE MIB descendía un 0,07% y el Euro Stoxx 50 subía un 0,18%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años caía al 3,418%, por debajo del 3,422% del cierre del miércoles. De esta forma, la prima de riesgo --el diferencial con las obligaciones del Estado de Alemania con igual plazo-- se estrechaba a 41,91 puntos básicos.

Respecto al mercado de divisas, el euro se apreciaba un 0,23% frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1775 'billetes verdes'.