El Ibex 35 repunta un 0,41% y supera los 19.600 puntos a la espera de la Fed

Archivo - Paneles del Ibex en el Palacio de la Bolsa de Madrid, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha cerrado la sesión de este miércoles con una subida del 0,41%, hasta los 19.635,8 puntos, con la atención de los inversores puesta en la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), que se conocerá en unas horas, aparte del Banco de Inglaterra y del Banco de Japón, mañana y pasado.

"Subir tipos puede ser una manera de ganar credibilidad y demostrar su independencia. En cualquier caso, incluso si la Fed sorprende y mantiene tipos, anticipamos una reunión con tono duro que no servirá de revulsivo a un mercado preocupado por la inflación, el repunte de TIR de los bonos y una posible moderación de beneficios si el desarrollo de la IA pierde inercia", apuntan los analistas de Bankinter.

Los mercados también le tomarán el pulso a la situación del sector tecnológico próximamente, debido a que OpenAI se encuentra en conversaciones preliminares con inversores para cerrar una ronda de financiación con la que la firma especializada en inteligencia artificial alcanzaría una valoración superior a los 1,2 billones de dólares (1,04 billones de euros) antes de su salida a Bolsa, después de que el CEO de la compañía, Sam Altman, anunciara que retrasaría este debut bursátil ante el debate generado en el sector para frenar el desarrollo de la IA.

En el terreno empresarial, Grenergy ha informado, antes de la apertura del mercado, de que obtuvo un beneficio neto de 74 millones de euros en el primer semestre del año, cifra que multiplica por más de dos (+112%) las ganancias de 35 millones de euros registradas en el mismo periodo de 2025.

Asimismo, Técnicas Reunidas ha entrado en el mercado de Sudáfrica tras resultar adjudicataria de los servicios de ingeniería de diseño de una gran planta de producción de hidrógeno y amoniaco verde promovida por Hive Hydrogen South Africa (HHSA).

En este contexto, los valores más alcistas este miércoles han sido Solaria (+4,43%), Amadeus (+2,66%), ArcelorMittal (+2,24%), Acciona (+2,18%), ACS (+2,08%) e IAG (+2,08%). Del lado contrario, se han situado Grifols (-1,10%), Puig (-0,99%), BBVA (-0,72%), Repsol (-0,65%) y CaixaBank (-0,61%).

El resto de los principales mercados europeos también ha evolucionado al alza. Londres ha subido un 0,28%; París, un 0,62%; Fráncfort, un 0,53%; y Milán, un 0,80%.

El barril de Brent cotizaba al cierre de la sesión europea en 105,7 dólares, un 2,80% menos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) descendía un 3,18%, hasta los 102,45 dólares.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano con vencimiento a 10 años alcanzaba el 3,968%, por debajo del 4,009% registrado al cierre del martes. De esta forma, la prima de riesgo se estrechaba a 45,8 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro descendía un 0,06% en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio de 1,1544 dólares por cada euro.