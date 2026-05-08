El Ibex 35 roza los 18.000 puntos tras caer un 0,36% en la media sesión, con el petróleo en 99 dólares

Archivo - Varios paneles del Ibex 35 en el Palacio de la Bolsa, a 4 de marzo de 2022, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 perdía un 0,36% en la media sesión, hasta situarse en los 17.996,10 puntos, en una jornada influida, de nuevo, por los precios del petróleo y los resultados empresariales.

Así, el precio del barril de Brent, de referencia en Europa, retrocedía en la media sesión un 0,24%, hasta situarse en los 99,86 dólares, mientras que el barril West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, perdía un 0,52%, hasta los 94,30 dólares.

Esta relativa calma en los precios del crudo se debe a las negociaciones que Irán y EEUU están manteniendo. De hecho, el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este pasado jueves que su Administración sigue "negociando" con Irán en aras de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto en Oriente Próximo, tras subrayar que el alto el fuego "sigue vigente".

De su lado, Irán ha defendido que el país festejará "pronto" su "gran victoria" en el marco del conflicto desatado tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Teherán el 28 de febrero y su subsiguiente respuesta atacando intereses estadounidenses en la región, al tiempo que ha subrayado su intención de "controlar" el estrecho de Ormuz.

En el terreno empresarial, Ferrovial ha informado de que registró unas ventas totales de 2.098 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior, al tiempo que el resultado operativo descendió un 60%, hasta los 197 millones.

De su lado, Amadeus ha comunicado que registró un beneficio de 356,9 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supuso apenas un 0,4% más frente a los 355,3 millones del mismo periodo de un año antes, limitado por la situación en Oriente Próximo.

Por otra parte, IAG ha señalado que registró un beneficio después de impuestos de 301 millones de euros en el primer trimestre, un 71% más que el mismo periodo de un año antes, con un 3% de capacidad expuesta a la región del Golfo antes del inicio del conflicto militar.

Acerinox, de su lado, ha apuntado que volvió a beneficios en el primer trimestre del año tras registrar un resultado después de impuestos y minoritarios de 5 millones, frente a las pérdidas de 47 millones de euros del trimestre anterior. No obstante, este resultado es un 50% inferior al beneficio de 10 millones de euros alcanzaro en el primer trimestre de 2025.

Dentro del Ibex 35, solo siete valores cotizaban en la media sesión en 'verde': Amadeus (+3,86%), Ferrovial (+1,44%), Acciona Energía (+1,05%), Acciona (+0,63%), Naturgy (+0,53%), Repsol (+0,23%) y Puig (+0,06%). En el otro extremo, Grifols retrocedía un 4,54%, seguido de IAG (-2,07%), Acerinox (-1,89%), Inditex (-1,40%), Colonial (-1,36%) y Redeia (-1,15%).

Las principales Bolsas del Viejo Continente cotizaban en la media sesión son signo negativo, a excepción del principal índice italiano, el FTSE MIB, que subía un 0,17%. Por su parte, el británico FTSE 100 perdía un 0,19%, el francés Cac 40 un 0,59%, el alemán Dax un 0,69% y el Euro Stoxx 50 perdía un 0,63%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años se situaba en el 3,416%, frente al 3,429% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente a la deuda alemana se mantenía en 42,3 puntos básicos.

De su lado, en el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones frente al dólar y se intercambiaba a 1,1769 'billetes verdes'.