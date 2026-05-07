La junta de accionistas de Acerinox aprueba el pago de un dividendo complementario de 0,31 euros

Archivo - Fachada del edificio de Acerinox - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La junta de accionistas de Acerinox ha dado el visto bueno el abono de un dividendo complementario de 0,31 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025, que se abonará el próximo 17 de julio.

El pasado 23 de enero, la compañía ya abonó un dividendo a cuenta del ejercicio 2025 también de 0,31 euros brutos por acción, con lo que la retribución en metálico del año ascenderá a 0,62 euros por título.

Según ha informado este jueves la compañía siderúrgica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el total destinado a pago de dividendos con cargo a los resultados de 2025 supera los 154 millones de euros.

La junta de accionistas de Acerinox, reunida este miércoles, también ha dado el visto bueno a que el consejo de administración pueda aumentar el capital social mediante aportaciones dinerarias, en una o varias veces y en cualquier momento en un plazo de dos años, en una cuantía que no exceda de 31,16 millones de euros.

Asimismo, la junta ha autorizado al consejo de administración a adquirir acciones propias durante un plazo de dos años, así como a emitir valores convertibles o canjeables por un importe total de hasta 1.000 millones de euros en un periodo de cinco años.

También se ha autorizado al consejo de administración para comprar hasta 281.932 acciones de Acerinox destinadas al pago del primer ciclo del cuarto Plan de Retribución Plurianual o Incentivo a Largo Plazo (2027-2029), así como a adquirir hasta 653.943 acciones del grupo, destinadas al pago del Segundo Plan de Retribución Plurianual o Incentivo a Largo Plazo (ILP) dirigido a personal directivo de la compañía correspondiente al periodo 2024-2028.

El ILP permitirá a los altos directivos, entre ellos los consejeros ejecutivos, percibir un incentivo pagadero en acciones de Acerinox por un importe objetivo del 125%, que podría llegar a un 250% de la retribución fija para el consejero delegado y a entre un 30% y un 50% de la retribución fija para el resto de beneficiarios.

La junta de accionistas de la siderúrgica también ha aprobado la reelección de PriceWaterhouseCoopers como auditor de la sociedad para el ejercicio 2026, así como la gestión del consejo de administración y las cuentas anuales del ejercicio 2025.