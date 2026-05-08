Amadeus mantiene estable su beneficio hasta marzo, limitado por Oriente, y confirma previsiones para 2026

Archivo - Fachada de la sede de Amadeus en el edificio Herre, a 2 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Amadeus registró un beneficio de 356,9 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supuso apenas un 0,4% más frente a los 355,3 millones del mismo periodo de un año antes, limitado por la situación en Oriente Próximo, según ha notificado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Además, los ingresos aumentaron un 3,1% al inicio de año, hasta los 1.682,6 millones de euros, aunque un +7,9% a tipos de cambios, gracias a los incrementos de facturación de los segmentos de Soluciones Tecnológicas para la Industria Aérea (+7,5%) y Hoteles y Otras Soluciones (+3,2%).

De su lado, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en los 661,4 millones de euros en los primeros tres meses, una cifra un 7,5% superior a la del año anterior.

Para el consejero delegado de la firma tecnológica, Luis Maroto, la compañía registró un "sólido" crecimiento tanto en ingresos como en beneficios durante el primer trimestre. "Aunque los volúmenes se moderaron en marzo como consecuencia de la situación geopolítica en Oriente Medio, seguimos mostrando un fuerte impulso comercial", ha añadido.

La deuda financiera neta disminuyó en 444,6 millones de euros, hasta los 2.586 millones de euros a 31 de marzo, principalmente como resultado de la generación de flujo de caja disponible de 273,6 millones de euros.

De cara a 2026, Amadeus confía en cumplir las previsiones del conjunto del año, basadas en unas perspectivas con una hipótesis de crecimiento del tráfico aéreo mundial del +4,5%. Así, prevé un crecimiento de los ingresos de un dígito alto (a tipos de cambio constante) y un alza del beneficio por acción diluido ajustado de dos dígitos bajos, junto con un flujo de caja libre de entre 1.350 y 1.450 millones de euros.

El 29 de abril, la tecnológica de viajes anunció su intención de adquirir Idemia Public Security (IPS) por 1.200 millones de euros, al constituir "una plataforma tecnológica biométrica integral, líder del mercado y de primer nivel mundial, que cuenta con una sólida cartera de grandes clientes internacionales".

La operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes y se espera que se complete a mediados de 2027.

En 2025, la empresa registró un beneficio récord de 1.335,6 millones de euros, un 6,6% más frente a los 1.252,7 millones de un año antes, impulsado por el crecimiento de sus líneas de negocio, pese a la afectación de los tipos de cambio ya que entre el 40 y 50% de los ingresos son en dólares estadounidenses.