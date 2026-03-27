El Ibex pierde un 8,49%, hasta los 16.802 puntos, en el primer mes desde que empezó la guerra en Irán

Archivo - Cartel de 'No pasar' en el interior de la Bolsa de Madrid (España), a 27 de julio de 2020. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ibex 35 ha retrocedido un 0,95% en la jornada de este viernes, hasta situarse en los 16.802,50 puntos. Así, el principal índice bursátil español ha perdido un 8,49% desde que Estados Unidos e Israel comenzaron la ofensiva en Irán el pasado sábado 28 de febrero, cuando registraba 18.360,8 puntos.

En la semana, el Ibex 35 ha subido un 0,52% desde los 16.174 puntos registrados el pasado viernes.

Los precios del crudo, que están teniendo un comportamiento muy volátil, se están viendo afectados por la expectativa de que la guerra se alargue y por los problemas en el estrecho de Ormuz, donde han sido atacados varios barcos petroleros desde que empezó la ofensiva.

Así, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía al cierre de las Bolsas europeas un 3,19%, hasta los 111,43 dólares, y el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, un 4,23%, hasta los 98,47 dólares.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha defendido este jueves en una llamada telefónica con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, la legitimidad de su país para impedir el paso de buques que considere enemigos por el estrecho de Ormuz.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a extender la suspensión de ataques contra las centrales eléctricas de Irán por un período de 10 días, hasta el próximo 6 de abril, después de haberlos pospuesto durante cinco días y de dar un ultimátum de 48 horas a Teherán para que reabriera el estrecho de Ormuz.

"Consideramos que para una recuperación sostenida de las bolsas es necesario ver avances reales en las negociaciones de paz y una reapertura del estrecho de Ormuz que permita una progresiva recuperación de los flujos de energía y con ello modere sus precios", han opinado los expertos de Renta 4.

Ante este escenario, el equipo de análisis de Natixis CIB subraya que los bancos centrales se enfrentan a "un complejo dilema" de política monetaria que recuerda a la década de 1970: "una política monetaria restrictiva a gran escala para combatir la inflación impulsada por las materias primas conlleva el riesgo de empujar a una economía mundial en transición hacia una contracción económica prolongada", apuntan.

En el terreno empresarial español, Enagás ha cerrado la sesión con una subida del 16,96% impulsada por la propuesta de la CNMC de metodología de retribución del transporte y regasificación de gas para el próximo periodo retributivo 2027-2032.

Por detrás, le siguieron Fluidra (+1,11%), Cellnex (+0,88%), Logista (+0,76%), Grifols (+0,72%) y Sacyr (+0,48%).

Del lado contrario, los valores que más han caído son Indra (-4,42%), Solaria (-4,37%), Acciona Energía (-3,68%), Amadeus (-2,84%) y Puig (-2,34%).

El resto de las principales bolsas europeas también ha cerrado en 'rojo': Londres se ha dejado un 0,05%; París, un 0,87%; Fráncfort, un 1,38%; Milán, un 0,74%, y el Euro Stoxx 50 un 1,08%.

En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años escalaba al 3,632%, desde el 3,606% del cierre del jueves. De esta forma, la prima de riesgo frente al 'bund' avanzaba hasta los 56,1 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el euro se depreciaba un 0,04% frente al dólar, hasta cruzarse con un tipo de cambio de 1,1521 'billetes verdes' por cada euro.

Respecto a los activos considerados 'refugio', el precio de la onza de oro subía un 3,45% al cierre de las Bolsas europeas, hasta los 4.527 dólares, mientras que la principal criptomoneda, el bitcoin, se dejaba un 4,43% hasta situarse en los 65.863 dólares.

Pese al descenso que está registrando el oro desde el comienzo del conflicto en Irán, los analistas de DWS resaltan que continúa siendo un "valioso elemento de diversificación", si bien sus características de refugio seguro "varían en función del periodo y del acontecimiento", por lo que "requieren una reevaluación continua y actualizada, en lugar de una confianza ciega".