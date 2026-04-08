iCapital colabora con Wealthabout para lanzar una herramienta de planificación patrimonial

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

iCapital, entidad de asesoramiento financiero y patrimonial, ha alcanzado un acuerdo con Wealthabout para lanzar el servicio iSafe, una herramienta de planificación y organización patrimonial.

Esta herramienta permite al cliente disponer de un análisis de su patrimonio total, tanto a nivel individual como familiar, con el fin de facilitar una visión estructurada del conjunto de activos, estructuras y decisiones que conforman su realidad patrimonial.

iSafe incorpora una funcionalidad de planificación financiera que permite simular diferentes escenarios patrimoniales y analizar su impacto en el conjunto del patrimonio, teniendo en cuenta aspectos financieros y las implicaciones fiscales.

Asimismo, ofrece a sus clientes la posibilidad de centralizar la documentación relevante en un entorno seguro y organizado según los distintos elementos del mapa patrimonial.

En concreto, la información, procedente de fuentes públicas y privadas, se mantiene actualizada de forma automática y en tiempo real.

"La integración de esta herramienta supone un paso más en nuestra voluntad de incorporar soluciones tecnológicas que aporten valor real al cliente", afirmó el socio fundador de iCapital, Miguel Ángel García Brito.