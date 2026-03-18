Íkualo prevé canalizar más de 50 millones de euros en remesas digitales hacia Venezuela y Cuba durante 2026

El fundador y consejero delegado de Íkualo, Harold Correa. - ÍKUALO

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Íkualo, 'fintech' española especializada en servicios financieros para población inmigrante, ha anunciado este miércoles la activación de su servicio de remesas digitales desde Europa hacia Venezuela y Cuba, red con la que prevé canalizar más de 50 millones de euros en remesas hacia ambos países solo en 2026.

Según ha informado mediante un comunicado, Íkualo anticipa atender a alrededor de 30.000 usuarios activos de ambas comunidades, así como procesar un volumen estimado cercano a los 100 millones de euros en transacciones.

La empresa ha asegurado que en Europa residen millones de ciudadanos venezolanos y cubanos que envían frecuentemente dinero a sus familias, pero que las limitaciones de los sistemas financieros locales, las sanciones internacionales y la escasez de los medios digitales regulados ha favorecido el uso de vías informales para remitir dichos fondos.

"Los migrantes envían miles de millones de euros cada año a sus familias. Sin embargo, una parte significativa de esos flujos sigue circulando fuera del sistema financiero formal. Nuestro objetivo es ofrecer una alternativa regulada, segura y digital que reduzca fricciones y costes", ha afirmado el fundador y consejero delegado de Íkualo, Harold Correa.

El servicio ya se encuentra operativo en toda Europa y se apoya en una infraestructura regulada al amparo de la normativa de la Unión Europea, lo que permite operar dentro de "un marco de cumplimiento y seguridad jurídica". Íkualo ha destacado que su alianza con RevoluPay ha aportado los mimbres regulatorios para la operativa internacional.

NUEVA HOJA DE RUTA

Íkualo ha enmarcado el arranque de esta iniciativa enfocada en Cuba y Venezuela dentro de una nueva hoja de ruta que aspira a escalar el negocio de las remesas digitales, ampliar nuevos corredores en Latinoamérica, optimizar márgenes operativos y consolidar la rentabilidad.

En este contexto, la 'fintech' ha confirmado que está evaluando la incorporación de "un número limitado de socios financieros y estratégicos" que pongan sobre la mesa el capital y experiencia necesarios para expandirse a nivel mundial.