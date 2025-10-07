Impar Capital cierra cuatro operaciones en el último año y eleva activos gestionados a 530 millones

Fachada del número 1 de la calle Velarde, en el centro de Madrid. - IMPAR CAPITAL

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Impar Capital, grupo inversor en el sector inmobiliario, ha cerrado en los últimos doces meses operaciones por un valor de inversión total de 110 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual de un 44%, hasta elevar el total de activos bajo gestión a 530 millones.

La firma ha detallado a través de una nota de prensa que ha reforzado su presencia en los principales segmentos inmobiliarios en los que opera, en tanto que han destacado especialmente la adquisición de Costanilla de San Pedro 10, con una inversión total de 28 millones de euros, y de Velarde 1, que representa otra por 16 millones.

"Estas adquisiciones consolidan la posición competitiva de la Compañía en los segmentos residencial y de activos en renta de alta demanda", han afirmado desde la compañía.

Además, han indicado que la compra de la totalidad de la socimi Vbare les ha supuesto un "impulso decisivo" en su estrategia de crecimiento: "Con una inversión total de 66 millones permite diversificar la cartera con activos de renta y aumentar la recurrencia de ingresos", han desgranado.

Según han reivindicado, esta operación pone de manifiesto su capacidad de rotación y gestión activa, en tanto que les abre nuevas palancas de creación de valor y consolida su posición en los ejes 'prime' de Madrid.

Por otra parte, han subrayado que este incremento de operaciones ha ido acompañado en paralelo una ampliación de la base inversora, con la entrada de nuevos 'family offices' e inversores institucionales nacionales e internacionales que han confiado y se han sumado al proyecto.

"Estamos cumpliendo con nuestro plan estratégico, ampliando nuestra cartera con activos singulares y diversificando las tipologías de inversión, siempre con un enfoque responsable y sostenible", ha señalado el consejero delegado de Impar Capital, Roberto Perri Aristeguieta.

PERSPECTIVAS PARA 2026

La firma ha previsto el lanzamiento de tres nuevos vehículos de inversión en los próximos meses, así como la entrada en nuevos proyectos de reconversión de oficinas a usos residenciales y turísticos.

En ese sentido, han enunciado que cuentan con un 'pipeline' de 60.000 metros cuadrados en desarrollo y que continuarán su expansión con el foco puesto en localizaciones 'prime' de Madrid, Barcelona y otras capitales regionales, manteniendo su objetivo de consolidarse como referente en el segmento de activos de valor añadido.