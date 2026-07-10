Japón quiere que el fondo de pensiones GPIF invierta más en activos financieros domésticos

Archivo - FILED - 19 February 2016, Hamburg: A view of bank notes of the Japanese currency Yen lying on a table. Japan's central bank is issuing a new banknote series for the first time in 20 years. Photo: picture alliance / dpa - picture alliance / dpa - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Japón ha expresado este viernes su deseo de que tanto el Fondo de Inversión de Pensiones del Gobierno de Japón (GPIF), el mayor fondo de pensiones del mundo, como los ciudadanos del país aumenten de manera sustancial sus inversiones en activos financieros nipones.

"Me gustaría impulsar una legislación que permita al público beneficiarse directamente de los frutos del arduo trabajo de Japón", ha comentado en rueda de prensa la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, señalando el interés en incentivar a los hogares y, posteriormente, a fondos de pensiones como GPIF "a invertir significativamente más en activos financieros japoneses".

Las declaraciones de la ministra japonesa de Finanzas han servido de estímulo a la cotización del yen, que bajaba de los 162 yenes por cada dólar, después de marcar la semana pasada mínimos desde 1986 frente al 'billete verde'.

El GPIF es un vehículo inversor dependiente del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón que contribuye a la estabilidad financiera del sistema de pensiones nipón a través de las ganancias de sus inversiones. En el ejercicio 2025, alcanzó una rentabilidad del 16,47%, mientras que desde 2001 promedia un retorno del 4,67% anual.

Al cierre de 2025, el fondo de pensiones japonés administraba 293,64 billones de yenes (1,8 billones de euros), que invierte a partes iguales entre activos de renta fija y renta variable japoneses e internacionales.