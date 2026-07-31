John Bruen, ex Ferrovial, nuevo responsable de su plataforma en capital privado de infraestructuras de M&G

John Bruen, nuevo responsable de su plataforma de inversión en capital privado de infraestructuras de M&G. - M&G

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

M&G ha incorporado a John Bruen como nuevo responsable de Infracapital, su plataforma de inversión en capital privado de infraestructuras integrada en su división de mercados privados, según informó la compañía en un comunicado.

El directivo, que se incorporará el próximo 1 de septiembre y reportará al director de inversiones de mercados privados en M&G Investments, Emmanuel Deblanc, sucederá a Martin Lennon, que se jubila tras más de 36 años en el sector.

Bruen cuenta con más de 25 años de experiencia internacional en inversión en infraestructuras y se suma al equipo de M&G desde H.I.G. Capital, donde ocupaba el cargo de director general y socio. Anteriormente pasó por Macquarie Asset Management y por Ferrovial Airports.