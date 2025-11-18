JP Morgan Banca Privada apunta que la IA se sustenta en fundamentos sólidos y no en un "exceso especulativo"

Archivo - Logo de JP Morgan Chase & Co. en su sede en Nueva York (Estados Unidos). - LUCAS JACKSON - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

JP Morgan Banca Privada ha sostenido este martes que el auge actual de la Inteligencia Artificial (IA) se sustenta en fundamentos sólidos y no en un "exceso especulativo", según se desprende del informe de perspectivas de inversión global para 2026, en el que se han detallado las claves y oportunidades de inversión en un mundo transformado por la citada IA, la fragmentación global y los riesgos de inflación.

Así, han enlazado que la IA está cambiando las industrias, impulsando la productividad y remodelando los mercados laborales, lo que está alimentando un aumento de la inversión y especulaciones sobre una posible burbuja, un supuesto este último que la entidad no comparte.

De hecho, desde JP Morgan han subrayado que, en última instancia, el mayor riesgo radica en "estar poco expuestos al impacto radical de esta transformadora tecnología".

En cifras, el director de estrategia de inversión para Estados Unidos, Jacob Manoukian, ha constatado que las grandes empresas tecnológicas estadounidenses han triplicado su inversión de capital anual, pasando de 150.000 millones de dólares en 2023 a una previsión de 500.000 millones o más en 2026, y que las inversiones relacionadas con la IA contribuirán más al crecimiento del PIB estadounidense que el gasto de los consumidores este año.

"A pesar de este impresionante impulso", ha matizado, "la inversión en IA sigue representando menos del 1% del PIB, y una sola empresa tiene previsto construir centros de datos con más de 25 gigavatios de capacidad, lo que supone más de un billón de dólares en gastos de capital en los próximos años".

A su lado, la directora global de estrategia de inversión alternativa, Sitara Sundar, ha pronosticado que la próxima ola de creación de valor de la IA, que abarca los sistemas de IA agéntica las aplicaciones industriales verticales y el software horizontal habilitado por la IA, aún se encuentra en sus etapas formativas y se está desarrollando en gran medida dentro de los mercados privados.

En ese sentido, ha aconsejado que, para aprovechar el potencial de la revolución de la IA y gestionar los riesgos del exceso de entusiasmo, los inversores "deben navegar con cuidado por los mercados privados, dando prioridad a la selección de gestores y al acceso en un sector que se está volviendo cada vez más competitivo".

Por otra parte, al constatar que la globalización retrocede y que la fragmentación está llevando a las distintas regiones del mundo a redefinir sus roles y oportunidades en base a sus intereses, la entidad ha señalado que los inversores deben navegar por un panorama en el que "la resiliencia y la diversificación estratégica son más importantes que nunca".

Con el foco en el Viejo Continente, el director de estrategia de inversión para Europa, Oriente Medio y África, Erik Wytenus, ha avisado que la respuesta de Europa a esta nueva era es "decisiva", en tanto que el "ambicioso" estímulo fiscal alemán y el aumento del gasto europeo en defensa deberían impulsar las perspectivas de crecimiento en la región.

Poniendo la mira en posibles oportunidades, Wytenus ha reseñado que los mercados privados europeos ofrecen un amplio abanico de oportunidades que "a menudo pasan desapercibidas" para los inversores globales: "Un destacable 96% de las empresas europeas con ingresos de 100 millones de euros o más son privadas, no cotizan en Bolsa", ha hilvanado con miras al potencial de este segmento.

Desplazando la atención sobre Latinoamérica, la directora de estrategia para la región, Nur Cristiani, ha expuesto que el continente es una "fuerza indispensable" en las cadenas de suministro globales y en la transición energética, impulsando el futuro de la industria y la IA.

"Controla el 40% de la producción mundial de cobre y posee el 36% de las reservas mundiales de este metal, además de contar con una infraestructura manufacturera y logística bien establecida", ha añadido al respecto para seguidamente apostillar que, ahora que los bancos centrales se acercan al final de sus ciclos de flexibilización, las perspectivas para las divisas y el crecimiento son alentadoras, tanto a corto como a largo plazo.

En relación a los mercados emergentes de Asia, la codirectora de estrategia de inversión global, Grace Peters, ha apuntado que ven "oportunidades destacadas en toda Asia, sobre todo en la India y en los sectores tecnológico y exportador de Taiwán, impulsados por su crecimiento independiente".

"Dentro de China", ha comentado, "la innovación tecnológica en IA, plataformas de consumo y vehículos eléctricos está generando rendimientos impresionantes y dando forma a una economía digital dinámica".

MÁS ALLÁ DE LOS BONOS

JP Morgan Banca Privada ha encuadrado que el fuerte aumento de la inflación desde 2022, junto con el incremento del déficit público, ha redefinido el panorama de las inversiones, sustituyendo la estabilidad por presiones continuas sobre los precios y una mayor incertidumbre.

Hoy en día, según han incidido, el impacto gradual pero significativo de la inflación es una consideración fundamental para el rendimiento a largo plazo de las carteras, ya que los inversores deben afrontar un nuevo régimen inflacionista marcado por factores estructurales, como las brechas de capacidad, la solidez de los balances de los consumidores, la resiliencia de las cadenas de suministro y el activismo fiscal.

Por ello, el codirector de estrategia de inversión global, Stephen Parker, ha sugerido que los bonos "siguen siendo esenciales" para la construcción de carteras, pero que, para hacer frente a la inflación persistente y al aumento de la volatilidad de los tipos, los inversores "deben mirar más allá de la renta fija tradicional".

"Para navegar por este nuevo régimen, complementar los bonos básicos con materias primas, activos reales y fondos de cobertura no correlacionados proporciona diversificación para la exposición a la renta variable en un contexto de inflación persistente", ha añadido a modo de recomendación.