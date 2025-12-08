JPMorgan ficha en Berkshire (Buffett) a Todd Combs y crea un consejo asesor en el que estará Bezos (Amazon)

Archivo - Logo de JP Morgan Chase & Co. en su sede en Nueva York (Estados Unidos). - LUCAS JACKSON - Archivo

MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

JPMorganChase ha fichado a Todd Combs, director de inversiones de Berkshire Hathaway, el vehículo inversor del multimillonario Warren Buffett, para dirigir el grupo de Inversión Estratégica, dotado con 10.000 millones de dólares (8.581 millones de euros), de la nueva Iniciativa de Seguridad y Resiliencia (SRI) del banco.

La entidad ha puesto en marcha la SRI recientemente para ayudar a las empresas a mejorar su crecimiento, impulsar la innovación y acelerar la fabricación, principalmente en Estados Unidos.

Según ha explicado JPMorgan en un comunicado, Todd Combs, uno de los principales inversores del mundo, trabajará en estrecha colaboración con el Banco Comercial y de Inversión (CIB) y la Gestión de Activos y Patrimonios (AWM) para identificar oportunidades que abarquen a clientes del mercado medio y grandes empresas de los sectores de defensa, aeroespacial, sanitario y energético.

Combs también actuará como asesor especial de Jamie Dimon, presidente y consejero delegado, y del comité operativo de la empresa en cuestiones estratégicas específicas. Además, será miembro del nuevo Consejo Asesor Externo de SRI, del que también formarán parte el fundador de Jeff Bezos y el consejero delegado de Dell, Michael Dell, entre otros.

El consejero delegado del banco, Jamie Dimon, ha destacado que Todd Combs ha gestionado con éxito inversiones "junto al inversor a largo plazo respetado y exitoso Warren Buffett". "Tras nueve años en nuestro consejo de administración, conoce a la perfección todos los aspectos de nuestra empresa y apoya el papel que desempeñamos para ayudar a que el mundo sea mejor y más seguro para todos sus ciudadanos", ha añadido.

Combs, por su parte, ha destacado que el SRI es un ejemplo perfecto para ayudar a la comunidad, pues supone comprometer 1,5 billones de dólares (1,28 billones de euros) para impulsar el crecimiento económico y la innovación.

Todd Combs se incorporará a JPMorgan en enero de 2026. Para ello ha dimitido del consejo de administración del banco, con efectos inmediatos, a fin de aceptar el cargo, en el que dependerá de Jamie Dimon y trabajará en estrecha colaboración con Doug Petno y Troy Rohrbaugh, codirectores generales del banco comercial y de inversión; Mary Erdoes, directora general de gestión de activos y patrimonios, y otros líderes del SRI.

CONSEJO ASESOR DE SRI

Junto al nombramiento de Combs, JPMorganChase ha anunciado este lunes la creación de un consejo asesor externo formado por líderes experimentados y pensadores de los sectores público y privado para ayudar a orientar la estrategia a largo plazo de SRI.

El consejo estará presidido inicialmente por Jamie Dimon e incluirá, además de a Combs, al fundador de Amazon, Jeff Bezos; a Chris Cavoli, general retirado y comandante del Mando Europeo de Estados Unidos (EEUU); a Michael Dell, presidente y CEO de Dell Technologies; a Ann Dunwoody, general comandante retirada del Mando de Materiales del Ejército de EEUU; a Jim Farley, presidente y CEO de Ford; a Robert Gates, exsecretario de Defensa de EEUU; a Alex Gorsky, expresidente y CEO de Johnson & Johnson; a Paul Nakasone, general retirado, exdirector de la NSA y comandante del Mando de Ciberseguridad; a Condoleezza Rice, exsecretaria de Estado de EEUU; a Paul Ryan, socio de Solamere Capital y expresidente de la Cámara de Representantes de EEUU, y a Phebe Novakovic, presidenta y CEO de General Dynamics.

El consejo, que se reunirá periódicamente, colaborará con los máximos responsables de JPMorganChase según sea necesario y comunicará la estrategia y las prioridades de inversión del SRI, con perspectivas claras sobre los riesgos y oportunidades para ayudar a impulsar el crecimiento y la innovación en sectores críticos para la seguridad nacional y la resiliencia económica de Estados Unidos.