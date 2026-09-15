La Justicia británica da la razón a Santander contra el pago de 791 millones a Axa por los PPI

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MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales (Reino Unido) ha decidido estimar el recurso de Santander contra una sentencia previa que obligaba a Banco Santander a pagar 677 millones de libras (791 millones de euros) a Axa, incluyendo intereses, por el caso de las pólizas de seguros de protección de pagos (PPI, por sus siglas en inglés).

El proceso gira en torno a unos seguros de protección de pagos que se comercializaron en Reino Unido para cubrir riesgo de impago en caso de enfermedad, muerte o pérdida de empleo. Sin embargo, en la práctica resultó que muchos afectados no pudieron finalmente acogerse a esta protección por las cláusulas que incorporaban los contratos.

Desde 2011, una decisión de los tribunales británicos obliga a la banca de Reino Unido que haya comercializado estas pólizas a hacer frente a las potenciales indemnizaciones.

En el caso concreto de la disputa entre Santander y Axa, se trata de seguros de protección de créditos comercializados antes de 2005 que Axa France adquirió a Genworth Financial Internacional Holdings en septiembre de 2015 y que fueron comercializados por GE Capital Bank, entidad que fue adquirida por Santander en 2008.

En julio de 2017, Santander Cards UK --como heredera de GE Capital Bank-- y Santander Insurance Services UK comunicaron a Axa France que no aceptaban la responsabilidad por las pérdidas derivadas de las pólizas PPI contratadas con anterioridad a 2005, si bien las partes firmaron un acuerdo por el que Santander UK tramitaba las reclamaciones en nombre de Axa France y esta, a su vez, aceptaba pagar las indemnizaciones a los tomadores de las pólizas, aunque sin renunciar a su posible reclamación frente a las dos empresas de Santander. Además, el acuerdo incluía una moratoria.

En julio de 2020, Genworth comunicó que, en el marco del acuerdo, abonaría un importe aproximado de 624 millones de libras esterlinas (728 millones de euros al cambio actual) a Axa.

Tras el fin del acuerdo en diciembre de 2020, Axa France informó a las filiales de Santander de la finalización de la moratoria, pero en 2021 interponía una reclamación judicial.

El 25 de julio de 2025, el Tribunal Mercantil de Inglaterra y Gales dictó sentencia a favor de Axa, determinando que Santander fue negligente en la venta de pólizas PPI. La sentencia condenó a las filiales del banco a abonar un importe de 515 millones de libras (601 millones de euros, así como otros 162 millones (189 millones de euros) en concepto de intereses.

En octubre de 2025, Santander recurrió la sentencia respecto a los pronunciamientos de la sentencia relacionados con la aplicación de la cláusula indemnizatoria. En enero de 2026, Axa también recurrió parte de la sentencia. Finalmente, el juez ha decidido estimar la pretensión de Santander, incluido ese pago, y desestimar las reclamaciones de Axa.