Kashkari (Fed) cree que los tipos de interés están ya muy cercanos a niveles neutrales

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Neel Kashkari, presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneápolis, ha asegurado este lunes que los tipos de interés podrían encontrarse ya en niveles cercanos a la neutralidad, esto es que ni restringen ni fomentan la actividad económica.

"Durante los últimos dos años pensábamos que la economía se iba a desacelerar, pero ha demostrado ser mucho más resiliente de lo que yo esperaba", ha declarado durante una entrevista recogida por Europa Press con el canal 'CNBC'.

"Eso me dice que la política monetaria no debe estar ejerciendo demasiada presión a la baja sobre la economía. Mi impresión es que ahora mismo estamos bastante cerca de la neutralidad", ha resumido para añadir que esto permitirá combatir la inflación o reforzar el mercado laboral en caso de ser necesario.

Kashkari dirige uno de los 12 bancos regionales que componen la Fed y tendrá este año derecho de voto en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), órgano rector del instituto emisor encargado de fijar el precio de dinero.