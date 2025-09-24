Konvo AI capta 3,5 millones en una ronda liderada por Samaipata para desarrollar agentes de IA en 'e-commerce'

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 'startup' Konvo AI ha cerrado este miércoles una ronda de financiación 'semilla' de 3,5 millones de euros liderada por el fondo Samaipata con el objetivo de desarrollar agentes de Inteligencia Artificial (IA) proactivos para el comercio electrónico.

La compañía, cofundada por el español Guillem Oliva y con sede en Berlín y oficina en Barcelona, ha detallado en un comunicado que en la operación también han participado inversores actuales como Abac Nest, JME, Itnig y Combination.vc, así como nuevos particulares ('business angels', en la jerga) como Xavier Pladellorens (fundador de Deporvillage, adquirida por JD Sports por 140 millones) y Tomás Pueyo (antiguo direcctivo de Ankorstore).

Con esta nueva ronda, Konvo ha enunciado que centrará sus esfuerzos en reforzar su equipo tecnológico en Berlín para ampliar las capacidades de producto y dotar a sus agentes de nuevas habilidades avanzadas; además, abrirán un 'hub' comercial en Barcelona para acelerar su expansión por España y Europa.

Según ha explicado la entidad, su tecnología va "más allá del chat", ya que no solo responde preguntas, sino que resuelve incidencias de principio a fin: "Como contactar directamente con una empresa de mensajería para solucionar una incidencia de entrega sin intervención humana", han ejemplificado.

En ese sentido, han enmarcado que la plataforma pretende transformar la tradicional atención al cliente en un generador de ventas.

En menos de un año desde su ronda 'pre-semilla', la compañía ha reivindicado su presencia en el mercado español al colaborar con firmas como BeLevels, Siwon, Platanomelón o Café San Jorge, en tanto que, según han aportado, sus agentes convierten de media un 8% de las conversaciones de soporte en ventas y automatizan alrededor del 65% de las consultas de los clientes.

"Queremos agentes de IA que actúen como un dependiente real: que ayuden, vendan y solucionen problemas de principio a fin. No solo que compartan información o cambien una dirección, sino que recomienden productos que se ajusten a tu gusto o que llamen directamente al repartidor para solucionar una incidencia", ha señalado Oliva.

De su lado, el socio de Samaipata, Luis Garay, ha indicado sobre su apuesta de inversión que lo que está construyendo supone "un cambio de paradigma para el 'e-commerce': "Están redefiniendo el papel de la atención al cliente, pasando de ser un centro de costes reactivo a un motor de ingresos proactivo", ha argumentado.

"Su capacidad de ejecución y su profundo entendimiento del problema es exactamente lo que buscamos en una empresa que lidera una nueva categoría", ha añadido en cuanto a su nueva empresa en cartera.

Hasta el momento, Samaipata ha respaldado a 40 compañías europeas a través de dos fondos de inversión que suman más de 150 millones de euros en activos bajo gestión.